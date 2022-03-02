Сахалинские волейболистки лидируют по итогам первых игр финального тура первенства России

Вчера в волейбольном центре «Сахалин» состоялись первые игры шестого финального тура первенства России по волейболу высшей лиги «Б» среди женских команд.

Первыми на площадку вышли «Ангара» (Иркутск)-«Алтай-АГАУ (Барнаул). Дружина из Барнаула в 23 матчах набрала 32 очка и расположилась на четвертой строчке турнирной таблицы. Ее соперники с 22 очками занимает пятое место. Что же касается очных поединков между собой в текущем первенстве, то команды имеют по две виктории и по два поражения.

Вот и вчера противостояние этих коллективов стало украшением дня. В первой партии «Алтай» сумел не только навязать соперницам свой рисунок игры, но играть в тот волейбол, который принес им положительный результат. Как следствие, уверенная победа со счетом 25:19. Во второй партии «Ангара» сумела выровнять игру и в драматической концовке склонить чашу весов в свою пользу-25:23. Счет в матче стал 1:1.

О чем говорил тренер барнаульской команды со своими спортсменками в перерыве, осталось тайной за семью замками. Но после отдыха, в третьей партии девушки заиграли так, что иркутянки ничего не смогли сделать, чтобы спасти партию. 25:18 в пользу «Алтая» и 2:1 в матче. Четвертая партия была на столько драматичной и по спортивному захватывающей, что все поклонники этой игры, кто в этот вечер пришел посмотреть матчи в волейбольный центр, не пожалели об этом. С огромным трудом дружина из Барнаула смогла вырвать победу в партии со счетом 30:28 и, как итог в матче — 3:1.

Не менее по спортивному драматичным получился поединок между командами «Приморочка» (Владивосток) и «Олимп» (Новосибирская область). В текущем первенстве приморцы смогли выиграть у соперниц три матча и только в одном испытали горечь поражения. В турнирной таблице команды расположились рядом. «Олимп» набрав 41 очко занимает второе место, «Приморочка» с 40 очками-третье.

Первая партия осталась за приморцами-25:14. Столь легкая победа несколько успокоила девушек и во второй партии они стали допускать много ошибок, позволив «Олимпу» перехватить инициативу. Как следствие — 25:22 в пользу новосибирской дружины.

В третьей партии команда из Владивостока вновь заиграла в свой волейбол и в упорной борьбе смогла вырвать победу-25:20. Однако в четвертой партии «Олимп» преобразился, чего не ожидал от них соперник. Уверенная победа 25:16 и счет в матче 2:2.

Все должно было решиться в укороченной пятой партии до 15 очков. Однако, укороченной она не получилась. С огромным трудом «Приморочка» смогла вырвать победу на тай-брейке со счетом 21:19 и в матче-3:2.

Завершали первый день соревнований волейбольные дружины «Сахалин» и «Забайкалка» (Чита). К этому поединку островная команда подошла в роли безоговорочного лидера первенства, не потерпев ни одного поражения. Что же касается волейболисток из Читы, то команда молодая и ей не хватает опыта и мастерства, чтобы на равных противостоять более сильным коллективам. «Забайкалочка» замыкает турнирную таблицу.

Поэтому все болельщики и специалисты не сомневались в том, что фаворитом в этом поединке будут островные волейболистки. Сенсации не произошла. «Сахалин» довольно легко добыл очередную победу в первенстве со счетом 3:0 (25:16, 25:19, 25:13).

Расписание игр:

2 марта:

«Алтай-АГАУ»-«Олимп». Начало в 15:00.

«Забайкалка»-«Приморочка». Начало в 17:00.

«Ангара»-«Сахалин». Начало в 19:00.

3 марта.

«Олимп»-«Забайкалка». Начало в 15:00.

«Приморочка»-«Ангара». Начало в 17:00.

«Сахалин»-«Алтай-АГАУ». Начало в 19:00.

5 марта.

«Ангара»-«Олимп». Начало в 15:00.

«Алтай-АГАУ»-«Забайкалка». Начало в 17:00.

«Сахалин»-«Приморочка». Начало в 19:00.

6 марта.