Сахалинские волейболистки празднуют победу

Два тура подряд на родной площадке «Сахалин» не мог добиться победы во втором финальном туре первенства России по волейболу среди женских команд в высшей лиге «Б». К радости островных болельщиков, вчера сахалинская команда праздновала победу со счетом 3:0. Островные спортсменки обыграли «Олимп» (Новосибирская область).

В текущем первенстве команды встречались семь раз. Пять матчей завершились со счетом 3:0 в пользу «Сахалина» и еще два наши красавицы выиграли 3:1 и 3:2. Вот и вчера островная дружина решила не нарушать добрую традицию.

Дебют встречи получился несколько неожиданным. Сибирячка Виолетта Гайсина подала так, что наши девушки не смогли укротить мяч и соперник повел-0:1. Это преимущество в счете сохранялось недолго, и вот уже «Сахалин» уходит в отрыв-6:4, 7:5, 9:5.

Главный тренер «Олимпа» Антон Лутошкин берет первый тайм-аут. Минутная пауза пошла на пользу сопернику-12:10. «Сахалин» прибавляет и вновь уходит в отрыв-14:10, 17:11. Столь серьезное преимущество в счете растаяло так быстро, что даже сами островитянки не заметили, как оказались на грани проигрыша первой партии-24:23. Выручила команду Екатерина Мурзинцева, поставив победную точку в партии-25:23, 1:0.

Дебют второй партии опять получился довольно нервным-1:1, 2:2, 3:3. При этом равновесии в счете наши, что называется «поймали» свою игру-7:3, 11:3. При столь солидном преимуществе «Сахалин» несколько расслабился, чем незамедлительно воспользовались волейболистки «Олимпа»-13:6, 16:8. На этом порыв гостей иссяк, и дальше на площадке господствовала одна команда-«Сахалин»-19:10, 22:12, 25:14 и 2:0 в матче.

Третья партия, как и первая началась с эйса Виолетты Гайсиной-0:1. Чувствовалось, что сибирячки горят желанием попортить статистику островитянкам и не против виктории в партии. Ведя в счет 2:3 Ольга Савченко так закрутила мяч на своей подаче, что укротить его наши девушки не смогли-2:4.

Этот «холодный душ» заставил собраться «Сахалин» и заиграть так в нападении, что соперник стал допускать ошибки в защите. При счете 4:4 Екатерина Мурзинцева делает подряд два эйса и островитянки выходят вперед 6:4. Поймав кураж сахалинки уходят в отрыв-8:4, 10:5, 11:6, 15:10.

При этом счете наши опять «забуксовали», чем умело воспользовался «Олимп»-23:18, 24:21, 24:22.

Главный тренер «Сахалина» Олег Ляпугин вынужден взять тайм-аут. И сделал он это вовремя. После минутной паузы наша команда проводит отличный розыгрыш, и Екатерина Мурзинцева вновь показывает все свое мастерство в нападении-25:22 и 3:0 в матче.

Вчера состоялись еще два поединка. Первыми на площадку вышли «Рязань-РГУ»-«Италмас-ИжГТУ». Обе команды ведут борьбу за медали первенства. «Рязань» за бронзу. Девушки из Ижевска за золото. В упорном пятисетовом поединке победу праздновала дружина из Рязани-3:2 (25:18, 15:25, 25:17, 18:25, 15:4).

Затем состоялся матч между «Северянка-2» (Череповец)-«Муром». И в этом противостоянии все решилось на тай брейке. «Северянка» была так близка к победе, об этом говорит счет пятой партии 8:5, 13:11. Но более мастеровитее муромчанки в самый критический момент встречи смогли справиться со своими нервами и вырвать победу 16:14 и 3:2 в матче (25:22, 13:25, 19:25, 25:20, 14:16).

Сегодня команды отдыхают. Завтра в 19:00 «Сахалин» встречается с «Северянкой-2». А в 15:00 состоится интересный матч «Муром»-«Рязань-РГУ».



Обе команды на сахалинской земле пока не познали горечь поражений. Более того, «Муром» на финальной стадии турнира одержал восемь викторий в восьми встречах, набрав 21 очко, он возглавляет турнирную таблицу. На втором месте с 18 очками «Италмас-ИжГТУ». По 12 очков набрали «Рязань-РГУ» и «Сахалин», которые расположились на третьем и четвертом месте.