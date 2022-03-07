Сахалинские волейболистки в 30 матчах одержали 30 побед

На протяжении пяти дней в Южно-Сахалинске проводились матчи шестого тура первенства России по волейболу среди женских команд в высшей лиге «Б».

К домашним играм «Сахалин» подошел абсолютным лидером первенства. Все 24 матча, что провела островная дружина на выезде, были выиграны. Это победное шествие «Сахалин» продолжил и в родных стенах. С одинаковым счетом 3:0 были последовательно повержены «Забайкалочка» (Чита), «Ангара» (Иркутск), «Алтай-АГАУ» (Барнаул), «Приморочка» (Владивосток), «Олимп» (Новосибирская область).

Тем самым наши девушки установили своеобразный рекорд, который можно только повторить, но превзойти невозможно. В тридцати матчах они одержали тридцать побед.

Более того, 24 поединка завершили в свою пользу со счетом 3:0. Четыре встречи выиграли со счетом 3:1 и две 3:2.

Отличный показатель! Но действительно ли «Сахалин» на столько силен сегодня, что может выступать на самом высоком уровне в российских соревнованиях? Ответ на этот вопрос мы сможем получить только после финального турнира победителей и призеров высшей лиги «Б», один из этапов которого должен пройти у нас на острове.

Что же касается наших соперниц на первом этапе первенства, надо отдать им должное, все они выходили на игру с лидером с одной

целью — выиграть.

Много партий «Сахалин» по ходу первенства выиграл со счетом 25:23. А еще в восьми партиях уступил соперницам. В любом случаи, сегодня мы можем поздравить нашу волейбольную дружину с уверенной победой и будем ждать от нее новых побед.

Игорь Карпук.