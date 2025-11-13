Сахалинские волейболистки заняли третье место на отборочном этапе «Локоволей-2025»

Команда спортшколы по волейболу заняла третье место на отборочном этапе первенства ОАО «РЖД» «Локоволей-2025» среди девушек 2009 — 2010 г.р. в Новосибирске.

В матче за бронзу островитянки выцарапали победу у Алтайского края — 2:1 (23:25, 25:18, 15:7), сообщила пресс-служба сахалинского минспорта.

– В первой партии много ошибались, отдали много мячей. Во второй собрались и на эмоциях победили. Турнир «Локоволей» — мой любимый, — прокомментировала волейболистка Полина Рощина в интервью организаторам турнира. — В этом году мы участвуем последний раз, потому что вырастаем. Надеялись занять повыше место, но и третье место – тоже хороший результат для нас.