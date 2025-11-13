Сахалинские волейболистки заняли третье место на отборочном этапе «Локоволей-2025»

Команда спортшколы по волейболу заняла третье место на отборочном этапе первенства ОАО «РЖД» «Локоволей-2025» среди девушек 2009 — 2010 г.р. в Новосибирске.
В матче за бронзу островитянки выцарапали победу у Алтайского края — 2:1 (23:25, 25:18, 15:7), сообщила пресс-служба сахалинского минспорта.
– В первой партии много ошибались, отдали много мячей. Во второй собрались и на эмоциях победили. Турнир «Локоволей» — мой любимый, — прокомментировала волейболистка Полина Рощина в интервью организаторам турнира. — В этом году мы участвуем последний раз, потому что вырастаем. Надеялись занять повыше место, но и третье место – тоже хороший результат для нас.
Обладательницы бронзовых наград: Софья Баева, Анастасия Бухановская, Таисия Гордеева, Таисия Дробышева, Мария Ермакова, Дарья Ивлева, Яна Максутова, Ипек Расулзаде, Полина Рощина, Ева Старостина, Анастасия Филипьева, Эржена Цыденова, тренер Марина Борисовна Захарова.
Таисия Дробышева была признана лучшей блокирующей отборочного этапа.