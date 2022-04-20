Сахалинские волейболистки держали в напряжении своих болельщиков. Но…

В Южно-Сахалинские состоялись первые матчи второго финального тура первенства России по волейболу среди женских команд высшей лиги «Б».

Открыл турнир поединок между командами «Муром»-«Олимп» (Новосибирская область). Дружина из Мурома на сегодняшний день возглавляет турнирную таблицу.

Что же касается «Олимпа», то эта команда занимает последнее шестое место. Именно поэтому мало кто из специалистов сомневался, что фаворитом в матче будет «Муром».

Прогнозам этим суждено было сбыться. Первые две партии муромчанки выиграли довольно легко-25:17, 25:15. А вот в третьей у них произошел сбой в игре. Этим обстоятельством воспользовались их соперницы и нокаутировали лидера-25:18 и 2:1 в матче. Столь обидная осечка сильно ударила по самолюбию лидера первенства и в четвертой партии «Муров» вновь заиграл так, что не оставил своим соперницам даже минимальной надежды на успех-25:15 и 3:1.

Встреча между «Северянкой-2» и «Рязанью-РГУ» носила принципиальный характер. Дело в том, что на первой стадии финального турнира команды набрали по 5 очков и сохраняли отличные шансы в борьбе за бронзовые медали. Очный же поединок в Муроме со счетом 3:2 в свою пользу завершила «Рязань».

Вчера на площадке шла упорная, по-спортивному драматичная борьба. Каждая их дружин была достойна победы в матче, но спортивные боги в этот вечер были на стороне рязанок-25:21, 25:23, 25:23 и 3:0 в мачте.

Завершал первый игровой день поединок «Сахалин»-«Италмас-ИжГТУ» (Ижевск). В Муроме островитянки уступили соперницам в четырех партиях. Что же касается турнирного расклада, то набрав 13 очков команда из Ижевска, занимает вторую строчку. В пяти встречах они 14 партий выиграли и в четырех уступили соперницам.

«Сахалин» набрав 8 очков в пяти матчах и стоит на ступеньку ниже. Десять партий наши девушки выиграли и девять проиграли. Все эти спортивные показатели говорили о том, что хозяйкам площадки будет противостоять серьезный соперник.

Дебют встречи был за сахалинками. Они довольно легко ушли в отрыв-4:2, 5:3, 7:5, 9:5. А вот дальше игра у наших девушек стала «рассыпаться» и виной тому были их соперницы. Волейболистки «Италмаса» вначале догнали «беглянок», а затем стали наращивать свое преимущество в счете-9:9, 9:11,10:15, 12:18.

Главный тренер «Сахалина» старался в тайм-аутах успокоить своих подопечных, чтобы они играли в «свой» волейбол, а не тот, что им навязали соперницы, но увы. «Италмас» довел партию до победного конца-16:25 и 0:1.

Второй сет напоминал американские горки. Вначале наши девушки вышли вперед-3:2. Но соперницы стали показывать такой волейбол, что островитянки ни как, не могли пробить их защиту и ничего не могли противопоставить нападению. Как следствие, «Италмас» стал уходить в отрыв 4:8, 6:11, 7:12. Казалось, что и в этой партии у нас ни малейшего шанса на успех. Но тем и интересен женский волейбол, что в нем происходят такие повороты в игре, что их даже описать сложно.

После очередного тайм-аута, который вынужден был взять главный тренер «Сахалина» Олег Ляпугин, его воспитанницы «услышали» своего наставника и вот на табло уже горит 14:14. Дальше интрига в партии держала в таком напряжении тренеров, игроков и болельщиков, что в пору было доставать лекарства от сердечного приступа-16:16, 18:18, 19:21, 20:22, 22:22, 23:23. И все же спортивная фортуна в этой партии была на стороне девушек из Ижевска-23:25.

В третьей партии «Сахалин» заиграл так, что соперницы просто «поплыли»-5:3, 10:3, 12:3, 14:5. И вот тут происходит очередной провал в игре островитянок-14:9, 19:16.

К чести нашей дружины, они смогли собраться и довести партию до победного конца-25:18 и 1:2 в матче.

Появилась призрачная, но все же надежда, что сахалинки смогут совершить маленькое спортивное чудо и сравнять счет в матче. А на тай-брейке «дожать» соперниц. Увы.

Ход четвертой партии показал, что на сегодняшний день «Италмас» более мастеровитее нашей команды. Дружина из Ижевска прекрасно играет в защите, отлично в нападении, да и в плане физической подготовки, тоже выглядит лучше. Нет, наши девушки боролись, отдавали себя в борьбе за каждое очко не жалея сил.

Говорит об этом такой момент. Уступая соперницам в четвертой партии 11:18, сахалинки смогли сократить счет до 21:24, но на большее их не хватило-21:25 и опять, как и в Муроме поражение 1:3.

К огромному разочарованию поклонников нашей дружины, с этим поражением «Сахалин» потерял даже теоретические шансы побороться за серебряные медали первенства. Да и за бронзу предстоит не шуточная борьба. «Рязань» имеет в своем активе, после вчерашней виктории тоже, как и наша дружина, 8 очков.

Сегодня один из центральных поединков-«Муром»-«Сахалин». Начало встречи в 19:00.

Игорь Карпук.