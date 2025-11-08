Сахалинские волейболисты – победители первенства ДФО

Первенство ДФО по волейболу среди юношей 2011 — 2012 г.р. в Благовещенске еще продолжается, но победитель уже известен. Золотые награды везёт в Южно-Сахалинск команда спортшколы по волейболу.

8 ноября в своем заключительном матче островитяне одержали волевую победу над сверстниками из Забайкалья – 3:1 (16:25, 25:12, 25:19, 25:12).

Выиграв все шесть матчей, сахалинцы заняли первое место. Победителями окружного первенства стали Алексей Андросов, Семен Жабровец, Дмитрий Ким, Роман Колосов, Кирилл Кузнецов, Байлан Матыев, Марк Мун, Андрей Пильгуй, Артем Пузан, Мирон Суханов, Даниил Федорцов, Дмитрий Чубаров, тренеры Артем Бутько и Алексей Волков.

Команда девушек спортшколы по волейболу тоже играла с Забайкальем. Матч также продолжался четыре партии, но, к сожалению, победа ушла к соперницам – (25:21, 20:25, 16:25, 23:25).

Островитянкам осталось сыграть с Амурской областью, сообщила пресс-служба минспорта островного региона.