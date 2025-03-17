Сахалинские волейболисты – серебряные призеры первенства ДФО

Хабаровск принял участников первенства ДФО по волейболу среди юношей и девушек 2011 – 2012 г.р. В краевой столице состязались тринадцать команд.

В турнир юношей заявились представители семи регионов Дальнего Востока. Уровень мастерства волейболистов был примерно равным. Поэтому медалисты определились только в заключительный игровой день.

Команды Хабаровского края и Сахалинской области набрали наибольшее количество очков (по 11). Дополнительные показатели катапультировали на вершину турнирной таблицы хозяев площадки.

Волейболисты из Южно-Сахалинска заняли второе место. В их активе пять побед, в пассиве – поражение от хабаровчан, сообщила пресс-служба островного минспорта.

Серебряными призерами первенства ДФО стали Алексей Андросов, Семен Жабровец (его наградили призом «Лучший связующий»), Дмитрий Ким, Роман Колосов, Кирилл Кузнецов, Байлан Матыев, Марк Мунк (лауреат приза «Лучший защитник»), Андрей Пильгуй, Артем Пузан, Мирон Суханов, Даниил Федорцов, Дмитрий Чубаров (тренеры Артем Бутько, Алексей Волков).

На последующих местах: Амурская область, Забайкалье, Приморье, Магаданская область и Якутия.

Не так успешно выступила команда девушек спортшколы по волейболу. Она заняла пятое место среди шести участниц. Островитянки выиграли у Якутии, но проиграли четыре матча.

Только в одной игре сахалинские волейболистки уступили в трех партиях, а в остальных сумели навязать соперницам конкуренцию. Будем надеяться, что полученный опыт скажется в следующих турнирах.

Состав команды спортшколы по волейболу: Мария Ан, Маргарита Афонина, Анастасия Бухановская, Мария Добродомова, Александра Дуплий, Светлана Дуплий, София Ермохина, Влада Краснухина, Мария Куренная, Анастасия Филипьева, Майя Че (ее наградили специальным призом, как лучшего игрока нашей команды), Ярослава Ханьковская (тренеры Екатерина Бронникова, Станислав Филимонов).

Кирилл Елькин: 4 заплыва и 4 медали с присвоением 4 спортивных разрядов

Сахалинские пловцы завоевали 5 золотых, 3 серебряные и 3 бронзовые медали на чемпионате и первенстве Дальневосточного федерального округа в Хабаровске. Островной регион представляли ребята, занимающиеся на базе спортивной школы водных видов спорта им. В. В. Сальникова: Дарья Юн, Кирилл Елькин, Дмитрий Им и Роман Беспальченко.

Дарья Юн выиграла «золото» на дистанции 50 метров (брасс), на 100 метрах вольным стилем взяла «серебро», выполнив 3 юношеский разряд.

Кириллу Елькину не было равных на 50 метрах брассом, где он занял первое место и удостоился 3 юношеского разряда. На 50-метровке вольным стилем Кирилл получил «бронзу», удостоившись 2 юношеского разряда. На 100 метрах вольным стилем он поднялся на третью ступень пьедестала, заслужив 1 юношеский разряд. На 200 метрах вольным стилем он вновь занял 3 место, получив 3 спортивный разряд.

Дмитрий Им проплыл 50 метров вольным стилем на медаль высшей пробы и 2 спортивный разряд. На 100-метровке вольным стилем он вновь выиграл «золото», выполнив 2 спортивный разряд. На 200 метрах вольным стилем он получил своё третье «золото» и 2 спортивный разряд.

Роман Беспальченко стал серебряным призёром на дистанции 50 метров вольным стилем, выполнив 1 юношеский разряд. В 50-метровке на спине он занял 2 место, сумев получить 1 юношеский разряд.

Сахалинцы взяли 11 медалей на Всероссийской спартакиаде Специальной Олимпиады

Более 300 спортсменов из 24 субъектов Российской Федерации приняли участие в соревнованиях по лыжным гонкам и беге на снегоступах на Всероссийской спартакиаде Специальной Олимпиады в Казани. Честь островного региона защищали 9 атлетов, в том числе Виолетта Тойчиева, Матвей Кормачев, Артур Шитиков, Олег Авдеев, Дарья Заводчикова, Полина Захарова, Сергей Тишкин, Александр Дзюба и Анна Сыропятова.

Сахалинцы завоевали 4 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые медали, а также «серебро» в командном зачете.

В беге на снегоступах на дистанции 400 метров Виолетта Тойчиева заняла почетное третье место. На дистанции 100 метров «серебро» у Матвея Кормачева. На отрезке 200 метров Артур Шитиков занял второе место, а Олег Авдеев – третье. 400 метров быстрее всех преодолел Олег Авдеев и стал абсолютным победителем. В командном зачете эстафеты 4х100 метров Виолетта Тойчиева, Артур Шитиков, Олег Авдеев заняли второе место.

В лыжных гонках на дистанции 1 км первое место завоевала Дарья Заводчикова, также она стала третьей на трассе 2,5 км. Полина Захарова заняла второе место на дистанции 100 м. Сергей Тишкин стал абсолютным лидером на дистанции 2,5 км в свободном стиле. Александр Дзюба взял «бронзу» на дистанции 7,5 км.

Анна Сыропятова и Полина Захарова вошли в состав сборной Сахалинской области по лыжным гонкам. Атлеты получили памятные медали и грамоты участников спартакиады.

Сахалинцы завоевали пять наград чемпионата и первенства ДФО по кикбоксингу

Сахалинские спортсмены заработали три «золота», «серебро» и «бронзу» чемпионата и первенства Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу в разделах «фулл-контакт» и «К1».

Соревнования прошли во Владивостоке и собрали более 300 участников из девяти регионов.

Чемпионом Дальнего Востока в весовой категории «81 кг» в дисциплине «фулл-контакт» стал Эчир Сарыглар.

По результатам первенства первые места заняли Максим Ча (81 кг, К1) и Глеб Соловьёв (свыше 81 кг, К1). Второй результат показал Сармат Ортабаев (71 кг, фулл-контакт), Шуну Челтушев стал третьим (57 кг, фулл-контакт.)

– Золотые награды достались спортсменам, проявившим стойкость и технику в поединках. «Серебро» и «бронза» также стали заслуженным признанием усилий и упорства наших ребят. Отмечу, что Эчир Сарыглар завоевал путёвку на чемпионат России, а Сармат Ортабаев, Максим Ча и Глеб Соловьёв представят наш регион на первенстве страны, – прокомментировал президент сахалинской федерации кикбоксинга Алексей Буторин.

Сахалинцы отличились на первенстве ДФО по настольному теннису

В Улан-Удэ подвели итоги первенства Дальневосточного федерального округа среди юношей и девушек до 16 лет. С ракетками в руках к столам вышли свыше 120 спортсменов из Амурской, Сахалинской областей, Забайкальского, Камчатского, Приморского, Хабаровского краев, Бурятии и Якутии.

Островные теннисисты завоевали три награды (серебряную и две бронзовые).

В командных соревнованиях среди девушек сахалинская сборная заняла второе место. Наша команда выиграла матчи у Камчатки и Забайкалья, но в финале проиграла Бурятии.

Серебряные медали вручили Елизавете Рыжковой, Надежде Черданцевой (обе – Долинск) и Серафиме Щербаковой (Южно-Сахалинск).

Бронзовыми призерами в парном разряде у девушек стали Елизавета Рыжкова и Надежда Черданцева, а у юношей – Александр Мельников и Артемий Проколов.

Юношеская сборная Сахалина показала пятый результат в командных соревнованиях (проиграв только один матч). В ее составе выступали Артемий Поколов, Александр Мельников, Артур Им, Иван Левицкий и Арсений Вишняков (все – Южно-Сахалинск).

«Сахалин» обновил рекорд и завершил сезон на девятом месте

В Монино завершился финал «Б» чемпионата России по волейболу среди женских команд первой лиги (группа «Центр», за 7 – 12 место).

«Сахалин», за который выступают воспитанницы спортшколы по волейболу, в заключительном матче выиграл у «СШ № 10» из Орла в трех партиях.

– Счет не был плотным. Девочки играли хорошо и победили, – лаконично прокомментировала тренер островной команды Марина Борисовна Захарова.

На этом турнире сахалинские волейболистки проиграли «МВА» и «Обнинску», но выиграли у «СОШ им В. Паткина» (Воронеж), «СШ № 10» (Орел) и получили техническую победу из-за неявки «Мичуринской волейбольной команды».

Это принесло «Сахалину» девятое место. При этом наша команда обновила клубный рекорд по числу побед за сезон в первой лиге (пять).