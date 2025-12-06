Сахалинские волейболисты взяли золото и серебро первенства ДФО

В Хабаровске завершилось первенство ДФО по волейболу среди команд юношей и девушек до 18 лет. В краевой столице состязались спортсмены 2009 — 2010 г.р.

В турнире девушек было девять команд. Их разделили на две подгруппы, откуда по две лучшие выходили в полуфинал.

В итоге золотые награды отправляются в Южно-Сахалинск. Команда спортшколы по волейболу не отдала соперницам ни одной партии ни на групповом этапе, ни в полуфинале, ни в финале, сообщила пресс-служба сахалинского минспорта.

Победительницами первенства ДФО стали Софья Баева, Таисия Гордеева, Таисия Дробышева, Мария Ермакова, Дарья Ивлева, Яна Максутова, Ипек Расулзаде, Полина Рощина, Ева Старостина, Эржена Цыденова, Екатерина Шарая и тренер Марина Борисовна Захарова.

Семь команд юношей играли по круговой системе. Четыре победы в шести матчах принесли серебряные награды островным волейболистам. Их обладателями стали Константин Ахмедов, Данила Бережков, Кирилл Винник, Роман Карцев, Станислав Корчигин, Егор Костыренко, Роман Лях, Глеб Петрушкин, Даниил Погодин, Вадим Чанчиков, Максим Шарый, Герман Яхин и тренер Олег Витальевич Крюков.

На церемонии закрытия наиболее отличившиеся волейболисты получили награды от организаторов: