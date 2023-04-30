Сахалинские волейбольная команда завоевала золотые медали и путевку в высшую лигу «А»

Такого количества болельщиков давно не видел волейбольный центр. Ни одного свободного места на сидячих нижних трибунах и полный балкон. Пришли поддержать островную команду ее преданные поклонники не с пустыми руками.

Флаги Сахалинской области, шарфы с символикой клуба, трещетки, барабан, дудки. Волейбольная торсида так мощно, яростно и громко поддерживала свою команду, что волейболисткам могли позавидовать футболисты, а шум из волейбольного центра было слышно на площади Победы.

Островные поклонники волейбола ожидали увидеть драматические поединки участников финала первенства России в высшей лиге «Б» в борьбе за медали. Но никак, не могли предположить, что именно в последний день соревнований в двух очных поединках будет решаться судьба бронзовых и золотых медалей.

Самым богатым на сенсации выдался третий день финальных поединков, который состоялся в четверг, 27 апреля. В первом матче дня претендент на бронзовые медали «Италмас-ИжГТУ» (Ижевск) сенсационно проигрывает занимающей последнее место в турнирной таблице «Приморочке» (Владивосток) со счетом 0:3 (18:25, 17:25, 18:25).Следующими на площадку вышли «Рязань-РГУ» (Рязань)-«Северянка-2» (Череповец).

Напомним нашим читателям, что именно дружина из Череповца на первом этапа финала одержала пять побед и сделала серьезную заявку на золотые медали. Что же касается команды из Рязани, то она праздновала всего одну викторию и занимала предпоследнее пятое место.

Справедливости ради необходимо заметить, что на предварительном этапе первенства «Рязань-РГУ» трижды выиграла у «Северянки-2» с одинаковым счетом 3:2 и один раз уступила 0:3. Вот и в четверг девушки из Рязани смогли переиграть одно из лидеров первенства со счетом 3:2 (20:25,25:19, 25:27, 25:23, 15:12). Два фиаско подряд «Северянки-2»позволили «Сахалину» возглавить турнирную таблицу.

После дня отдыха в субботу, 29 апреля, в первом же поединке «Италмас-РГУ» уступает «Рязани»-2:3 (22:25, 17:25, 25:13, 26:24, 12:15).

В свою очередь хозяева площадки продолжили победную серию. 27 апреля была повержена дружина из Новосибирской области «Олимп»-3:1 (25:10, 24:26, 25:19, 18:25). 29 апреля, с огромным трудом на тай-брейке удалось сломить сопротивление «Приморочки» 3:2 (18:25, 25:20, 25:18, 24:26, 15:8).

К последнему дню финальных игр первенства турнирную таблицу, набрав 22 очка, возглавляла островная команда. В активе «Северянки-2» было 21 очко. «Италмас-Иж ГТУ» с 13 очками занимал третье место. «Олимп», набрав 12 очков, оставлял за собой отличный шансы уехать из Южно-Сахалинска с бронзовыми медалями.

Такой интригующий расклад к заключительному дню первенства не могли себе предположить не только поклонники этого вида спорта, но и судейская бригада. Победа со счетом 3:0 или 3:1 «Северянки-2» над «Сахалином» выводила команду из Череповца на первое место. В свою очередь островная дружина могла проиграть 2:3 и подняться на верхнюю ступеньку пьедестала почета. Что же касается борьбы за бронзу, то только виктория «Италмаса» или «Олимпа» выводила победителя на третью ступеньку пьедестала почета.

Первыми на площадку сегодня вышли «Италмас-Иж ГТУ» и «Олимп». Как не старалась дружина из Новосибирской области навязать свою игру соперницам из Ижевска по ходу встречи, удалось им это сделать только в третьей партии, которую они выиграли со счетом 25:17. Первые две были за «Италмасом» 25:18, 25:16.

В четвертой партии «Олимп» был в шаге от того, чтобы сравнять счет в матче и попытаться на тай-брейке дожать соперника. Однако концовку лучше провели девушки из Ижевска и праздновали победу со счетом 25:22 и 3:1 в матче. Награда победителю- бронзовые медали.

Дебют встречи был за «Сахалином». 1:0, 2:1, 4:2, 6:4. И тут наша команда забуксовала. «Северянка-2», что называется поймала свою игру, и не только смогла сравнять счет 6:6, но и не позволяла островитянкам уйти в отрыв 7:7, 9:9, 11:11.

Дружина из Череповца надежно играла в обороне, порой они вытаскивали такие безнадежные мячи, что оставалось только посочувствовать нашим нападающим. Да и в атаке гости были прекрасны. До определенного момента сахалинки старались «урезонить» не на шутку разыгравшихся соперниц, но при счете 14:14 «Северянка-2» стала уходить в отрыв 14:16, 15:18, 16:20.

Как не пытались наши девушки спасти партию, соперницы не позволили им этого сделать. Заслуженная победа 18:25 и 0:1. Сделан маленький шаг к виктории в матче, цена которой золотые медали чемпионата.

Вторая партия не сулила хозяйкам площадки ничего хорошего 0:2, 1:5. Казалось, спортивной трагедии островитянкам не избежать. Но постепенно сахалинки стали подбирать ключики в агрессивной атаке соперника и вот на табло уже 5:5. «Северянка-2» вновь показывает «зубки» 5:8. Наша дружина огрызается 7:8, 10:10. И тут пошли не русские качели, а настоящие американские горки — 14:14, 16:14, 17:16, 18:17, 19:18, 23:20, 23:22.

При счете 24:22 наша дружина подавала на партию. Более минуту команды не позволяли мячу коснутся волейбольного паркета. Обе дружины по девять раз были близки к тому, чтобы завершить розыгрыш в свою пользу. Но защита творила такие чудеса, вытаскивая «мертвые» мячи, что впору было болельщикам принимать вместе с тренерами команд валидол.

И все же спортивное счастье было на стороне «Сахалина» 25:22 и 1:1 в матче.

Этот успех позволил «Сахалину» поверить в свои силы, и в третьей партии они диктовали свои условия игры. Уверенная победа со счетом 25:15 и 2:1.

Золотые медали и чемпионское звание было уже гарантированно нашим девушкам. Поймав спортивный кураж, они продолжали и в четвертой партии показывать на площадке отличный волейбол. Как не пыталась команда из Череповца «укротить строптивых» островитянок, сегодня был не их день. Уверенная победа 25:16 в партии, 3:1 в матче, и «Сахалин» под бурные аплодисменты болельщиков празднует викторию в чемпионате. Помимо золотых медалей островная команда завоевала путевку в высшую лигу «А».

После торжественного вручения медалей победителям и призерам чемпионата поздравил главного тренера «Сахалина» Олега Ляпугина с победой.

— Здесь не моя заслуга, а тех, кто выходил на площадку. Девушки показали отличный волейбол, что позволило им по праву завоевать медали высшей пробы.

Спортсменки из Череповца в личной беседе отметили, что такую мощную волейбольную торсиду, которая поддерживала сахалинскую команду, они увидели впервые.

Игорь Карпук.

Фоторепортаж автора.