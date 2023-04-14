Сахалинские волонтеры помогут провести голосование

Более 233 человек из 18 районов области присоединились к проведению голосования по формированию комфортной городской среды национального проекта «Жилье и городская среда», который инициировал Президент РФ Владимир Путин. Самому юному волонтёру проекта завтра исполняется 14 лет, а самому взрослому, «серебряному» – 72 года.

У волонтёров региона одна из важных миссий – помочь жителям области отдать свой голос за ту или иную территорию и дизайн-проекты, которые выставлены на общенародное голосование.

​- В этом году волонтёры будут одеты в яркую и стильную корпоративную униформу проекта, которая привлечет внимание молодёжи и жителей региона. Сегодня подготовительный день и яркая фотосессия для ребят. Агентство по делам молодёжи проводит ее каждый год в новом месте, а точнее в том месте, где уже реализован лучший проект по итогам голосования. Сегодня это сквер Авиаторов, который набрал наибольшее число голосов горожан по итогам всероссийского голосования проектов создания комфортной городской среды в 2021 году и был реализован в 2022 году», – рассказал Алексей Ченских, координатор волонтёрского корпуса на территории области.

Сквер общей площадью 30 тысяч кв метров стал точкой притяжения для местных жителей и визитной карточкой гостей островной столицы. Здесь предусмотрели места отдыха, фотозону, современную систему освещения и новый постамент для самолета АН-24.

Голосование стартует уже завтра во всех муниципалитетах Сахалина и Курил, сообщает пресс-служба регионального правительства.