Сахалинские яхтсменки завоевали две медали на международных стартах

В Геленджике подвели итоги Международных соревнований по парусному спорту «33-я Геленджикская регата». В них приняли участие 1190 спортсменов из 35 регионов России и шести стран мира.

Сахалинскую область представляли пять яхтсменов. По результатам восьми гонок в классе «Лазер Радиал» Дарья Костина стала серебряной призеркой, а Амалия Федорова завоевала бронзу среди девушек в возрасте до 17 лет, сообщила пресс-служба министерства спорта Сахалинской области.

– На протяжении шести дней участники состязались в сложных погодных условиях Черного моря. Мы гордимся тем, что у нас есть такие талантливые и целеустремленные спортсмены. Они получили бесценный опыт, который поможет двигаться вперед в их спортивной карьере. Соревнования такого уровня открывают новые горизонты и вдохновляют на дальнейшие успехи, – резюмировала тренер островной спортшколы олимпийского резерва летних видов Дарья Федорова.

Сахалинские пловцы завоевали девять медалей дальневосточных соревнований

Островные спортсмены взяли девять наград чемпионата и первенства Дальневосточного федерального округа по плаванию в Хабаровске. Участие в крупнейших соревнованиях принимали более 300 пловцов из десяти регионов.

Владислав Яснев в чемпионате не оставил шансов своим конкурентам, завоевав три золотых медали в вольном стиле на дистанциях 50, 100 и 200 м. Третье место в баттерфляе на 200 м заняла Анастасия Бартова.

В первенстве ДФО золотую и бронзовую медали завоевал Захар Сургучёв. Он показал лучшее время в комплексном плавании на 100 м и третий результат на дистанции 100 м в плавании на спине. Две золотые награды в баттерфляе на 200 м и комплексном плавании на 400 м забрала Анастасия Бартова. Еще одну, уже бронзовую медаль, Сахалинской области принёс Степан Тыван на дистанции 400 м в комплексном плавании.