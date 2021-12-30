Сахалинские железнодорожники подарили первокласснику веру в чудо

Первоклассник из Корсакова давно хотел побывать в кабине машиниста современного локомотива. Об этом своем давнем желании он и написал в письме к Деду Морозу. Дедушка смог исполнить его мечту благодаря традиционной акции «Елка желаний» – она проходит в новогодние праздники для детей из малоимущих, многодетных или приемных семей, детских домов, а также для ребят с особенностями развития.

Представители районного собрания депутатов обратились в Сахалинское территориальное управления ДВЖД. И вопрос поездки мальчишки в кабине машиниста был решен.

И вот в канун Нового года, 29 декабря первоклассник отправился в поездку из Южно-Сахалинска до Корсакова в кабине пригородного поезда. В пути машинисты рассказали ему много интересного об устройстве поезда и его управлении.

Знакомство с железной дорогой продолжилось и после поездки, сообщили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги: на перроне школьника встретили сотрудники пассажирской компании «Сахалин», провели экскурсию по вокзалу и вручили подарок.

Как тут не поверить в доброго Деда Мороза?!

Сергей РЯБОВ.

Фото предоставлено пресс-службой Дальневосточной железной дороги.