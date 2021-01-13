Общее дело. Сахалинские журналисты отметили День российской печати

В Южно-Сахалинске прошли торжественные мероприятия в связи с профессиональным праздником работников средств массовой информации. С Днем российской печати журналистов и всех работников отрасли поздравил губернатор региона Валерий Лимаренко. Праздничное мероприятие проходило в центре народного творчества.

– Мне особенно приятно поздравить вас с профессиональным праздником, поскольку я вижу перед собой не просто журналистов, а коллег, с которыми мы занимаемся общим важным делом, – отметил глава области, обращаясь к представителям средств массовой информации.

– Ваша профессия связана со служением гражданскому обществу, вы помогаете людям. Каждый день я начинаю с ознакомления с оперативной информацией и вижу сообщения о различных проблемах с транспортом, коммуналкой и в прочих сферах.

Эти сигналы сразу доводятся до адресатов, и мы стараемся оперативно на них реагировать. Спасибо вам за то, что обращаете внимание на проблемы людей. Особо хочу отметить роль СМИ в ситуации с пандемией. Мы вместе с вами информируем жителей обо всем, что происходит, и как вести себя, чтобы сохранить свое здоровье.

Поздравил журналистов и начальник УВД Сахалинской области Арсен Исагулов. На встрече с представителями редакций он подчеркнул, что в ведомстве тоже следят за публикациями в СМИ и появившаяся в них информация может стать основой для возбуждения уголовного дела.