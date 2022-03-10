Сахалинских педагогов, журналистов, школьников и студентов приглашают участвовать в конкурсе, посвящённом предпринимателям-землякам

В Общественной палате Российской Федерации призвали жителей региона принять участие во Всероссийском конкурсе «Узнай Россию. Предприниматели-земляки». О старте конкурса сообщил первый заместитель председателя комиссии ОПРФ по территориальному развитию и местному самоуправлению, магистр и доктор бизнес-администрирования Леонид Шафиров. Призовой фонд конкурса – 400 тысяч рублей.
Идея учиться основам предпринимательства на опыте земляков, а не по скучным учебникам или на основе зарубежных кейсов. легла в основу этого социального проекта — конкурса.
— Эффективность практико-ориентированного подхода признана повсеместно. Разработка и решение ситуационных задач – бизнес-кейсов – лучший способ понять, чем живёт бизнес, какие проблемы и как решает предприниматель в кризисные периоды развития своего дела, — отметил Леонид Шафиров. – Общественники и органы власти должны обеспечить доступ молодёжи к уникальному источнику знаний рядом – к информации о деятельности предпринимателей-земляков.
Цель проекта – сблизить предпринимателей и школьников, студентов, их наставников-педагогов, чтобы ребята могли учиться основам экономики и предпринимательства, осваивать новые понятия в области обществознания, географии, истории, используя опыт земляков. Кого-то из участников это вдохновит создать собственное дело, а кому-то поможет осознать, что лучшее рабочее место – здесь, на малой родине. Не секрет, что многие российские города и районы испытывают кадровый голод.
Главными героями проекта станут предприниматели, которые не только создают собственный бизнес, но и вносят свой вклад в развитие малой родины.
В рамках Проекта будут проведены конкурсы по следующим направлениям:
- Конкурс авторов ситуационных бизнес-задач, основанных на опыте предпринимателей-земляков;
- Конкурс основанных на опыте предпринимателей-земляков вопросов для викторин;
- Конкурс авторов публикаций о предпринимателях в СМИ и блогах;
- Конкурс бизнес-аналитиков — исследователей опыта предпринимателей-земляков, информация о котором поступила на конкурс в виде бизнес-задач, вопросов и публикаций;
- Конкурс по решению бизнес-задач (Кейс-чемпионат).
Героями задач, вопросов, исследований и публикаций могут быть как предприниматели-современники, так и те, кто оставил след в истории бизнеса того или иного региона, или страны в целом.
В минувшем году проект был успешно реализован в Ростовской области. Реализация проекта на Дону вызвала большой резонанс: зрителями и участниками итогового мероприятия проекта стали более двух с половиной тысяч человек. Донские студенты и школьники посвящали творческие и исследовательские работы своим землякам-предпринимателям, об их опыте были создан презентационный фильм, проводились викторины. В подготовке мероприятий проекта приняли участие специалисты известной московской образовательной и консалтинговой компании Changellenge, которые помогли участникам акции проанализировать опыт донских предпринимателей с позиций последних достижений современной бизнес-аналитики.
Члены оргкомитета выразили надежду, что специальные региональные номинации по инициативе региональных властей и общественников будут учреждены и в федеральном конкурсе. Это создаст не только дополнительный стимул для юных исследователей и журналистов, но и поможет сделать так, чтобы об опыте предпринимателей, благодаря которому развиваются города, районы, регионы, узнала вся страна.
Конкурсные заявки принимаются до 1 октября. При этом промежуточные итоги конкурса подводятся ежемесячно.
С положением о конкурсе можно ознакомиться по ссылке.