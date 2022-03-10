Сахалинских педагогов, журналистов, школьников и студентов приглашают участвовать в конкурсе, посвящённом предпринимателям-землякам

В Общественной палате Российской Федерации призвали жителей региона принять участие во Всероссийском конкурсе «Узнай Россию. Предприниматели-земляки». О старте конкурса сообщил первый заместитель председателя комиссии ОПРФ по территориальному развитию и местному самоуправлению, магистр и доктор бизнес-администрирования Леонид Шафиров. Призовой фонд конкурса – 400 тысяч рублей.

Идея учиться основам предпринимательства на опыте земляков, а не по скучным учебникам или на основе зарубежных кейсов. легла в основу этого социального проекта — конкурса.

— Эффективность практико-ориентированного подхода признана повсеместно. Разработка и решение ситуационных задач – бизнес-кейсов – лучший способ понять, чем живёт бизнес, какие проблемы и как решает предприниматель в кризисные периоды развития своего дела, — отметил Леонид Шафиров. – Общественники и органы власти должны обеспечить доступ молодёжи к уникальному источнику знаний рядом – к информации о деятельности предпринимателей-земляков.

Цель проекта – сблизить предпринимателей и школьников, студентов, их наставников-педагогов, чтобы ребята могли учиться основам экономики и предпринимательства, осваивать новые понятия в области обществознания, географии, истории, используя опыт земляков. Кого-то из участников это вдохновит создать собственное дело, а кому-то поможет осознать, что лучшее рабочее место – здесь, на малой родине. Не секрет, что многие российские города и районы испытывают кадровый голод.

Главными героями проекта станут предприниматели, которые не только создают собственный бизнес, но и вносят свой вклад в развитие малой родины.

В рамках Проекта будут проведены конкурсы по следующим направлениям: