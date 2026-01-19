Сахалинских пожарных поблагодарили за добротный фронтовой подарок

Арсенал сахалинских бойцов в зоне СВО пополнился ещё одним автомобилем – внедорожником УАЗ «Патриот».

Его передали работники областной противопожарной службы.

Машина полностью подготовлена к условиям спецоперации, рассказали островные огнеборцы. В сжатые сроки её отремонтировали в южно-сахалинском аэропорту – заменили ходовую часть, провели масштабные сварочные работы, окрасили в камуфляжный цвет «Титан».

В ответ военнослужащие островной 39-й гвардейской мотострелковой бригады прислали видеообращение со словами искренней благодарности.

