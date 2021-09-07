Сахалинских школьников приглашают поучаствовать в видеокроссинге «Смотри, это Россия!»

С 15 сентября стартует регистрация команд школьников для участия в видеокроссинге «Смотри, это Россия!». Для участия в проекте необходимо записать ролик о легендах, мифах, преданиях, сказках, фольклорных персонажах или исторических личностях своей малой родины.

Главная цель конкурса — помочь детям из различных регионов страны узнать больше о разнообразии краев и областей, установить новые дружеские связи. Поэтому записанные сюжеты будут в формате видеооткрыток направлены школьникам других регионов страны.

К участию в конкурсе приглашаются команды учащихся 1−11 классов (от 6 до 18 лет) общеобразовательных учреждений, а также организаций среднего профессионального и дополнительного образования Российской Федерации.

Лучшие ролики будут определены голосованием на сайте проекта, в качестве призов их авторы получат смартфоны.

Также конкурсанты смогут принять участие в дистанционных мастер-классах от успешных видеорежиссеров и продюсеров.

Регистрация продлится до 1 ноября 2021 года включительно на сайте проекта: lookitsrussia.ru.