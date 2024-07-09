Сахалинских школьников приглашают принять участие во Всероссийской ежегодной акции «Культурная суббота. Сказки народов России»

С 10 по 30 июля 2024 года в России пройдёт Всероссийская ежегодная акция «Культурная суббота», направленная на популяризацию традиций народов России. В этом году акция посвящена народным сказкам.

Народы, проживающие на территории современной России, создали огромное количество разнообразных сказок, с самого раннего возраста каждый из нас знакомится с этим волшебным миром. А умение придумывать и рассказывать сказочные истории издревле ценилось наравне с мастерством ремесленников или охотников.

Школьники со всей России могут принять участие в творческом соревновании, и проявить свои таланты в актерском или литературном направлении. Для этого необходимо записать видео с прочтением сказки в одной из трех номинаций: «Сказки народов России», «Сказки русских писателей», «Моя авторская сказка» и оставить заявку на участие в личном кабинете на портале Культурадляшкольников.РФ.

По итогам акции экспертная комиссия, состоящая из известных деятелей театра и литературы, выберет 30 наиболее интересных работ-победителей, которые будут опубликованы на портале Культурадляшкольников.РФ.

Проект «Культура для школьников» реализуется Минкультуры России и Минпросвещения России совместно с Центром культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТОМ) и Российским фондом культуры.