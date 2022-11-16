Сахалинских студентов просят принять участие в опросе

Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов осуществляет программу решений для развития городов. В целях изучения целевой аудитории проводится опрос студентов высших учебных заведений.

Задача опроса определить мобильность, запросы и интересы молодежи, а также какие факторы влияют на их выбор места работы и проживания. Опрос не включает вопросы, связанные с оплатой труда и социальными пакетами, представляемые предприятиями.

Срок проведения опроса — до 11 декабря 2022 г. включительно и размещен по ссылке: https://leader-id.ru/events/355907. Заполнение опроса занимает не более 3-5 минут (предварительно необходимо зарегистрироваться на платформе Leader-ID).