Сахалинский «Айсберг» превратился в «летучего голландца»?

Дрейфующее в Японском море сахалинское рыболовное судно без экипажа на борту 9 июня оказалось в водах Республики Корея.

Все выходные шхуну сносило к югу, теперь она уже в территориальных водах Республики Корея, – сообщил ТАСС со ссылкой на источник в гражданском флоте.

В Дальневосточной транспортной прокуратуре «Советскому Сахалину» сообщили, что пожара на борту больше не наблюдается, и судно продолжает дрейфовать.

Не возникнет ли проблем с властями Республики Корея? Ведь кому понравится такой вот 60-метровый «летучий голландец», который болтается в терводах по воле ветра и волн, и представляет опасность для проходящих судов?

Вот как прокомментировали ситуацию в представительстве МИД РФ в Южно-Сахалинске:

– Конечно, судно без экипажа создает проблемы для судоходства, и это не может не беспокоить власти любой страны. В наше представительство обращений от судовладельца не поступало. Между тем, развитие событий во многом зависит именно от его инициативы.

В республике Корея есть российское посольство, а в Пусане – генеральное консульство России. Судовладелец, если он заинтересован в судне, должен выйти на связь с ними, а также с береговой охраной Республики Корея. В посольстве, как правило, есть представители погранслужбы, которые по своей линии должны проговорить все моменты с корейской береговой охраной. Можно обратиться и к нам, в представительство МИД России в Южно-Сахалинске.

Если суда этого судовладельца прежде ходили в Республику Корея, например на сдачу продукции, он может выйти на агентирующую компанию, с которой и решить вопросы с ремонтом, стоянкой в порту…

Корейская сторона может сама выйти на судовладельца. В таких случаях власти смотрят – под каким флагом ходит судно, к той стране и апеллируют.

У нас в Сахалинской области ситуацию в плотном контакте контролируют Сахалинское бассейновое аварийно-спасательное управление, администрация морских портов Сахалина и Курил, погрануправление, сахалинская таможня, региональный минтранс… Естественно, и в Республике Кореи налажен серьезный контроль за происходящим в терводах. Так что информационного вакуума в этом случае точно нет и «летучим голландцем» шхуну можно называть лишь с большой натяжкой. Нужна инициатива судовладельца, – сообщили в представительстве МИД РФ в Южно-Сахалинске.

«Советский Сахалин» ранее сообщал подробности ЧП: пожар на борту «Айсберга» произошел утром 4 июня. Это случилось в акватории Японского моря в 250 морских милях к югу от Владивостока. 17 членов экипажа были вынуждены высадиться на спасательные плоты, позже людей взял на борт транспортный рефрижератор из Приморья «Остров Ионы». Люди в медпомощи не нуждались, их благополучно доставили в Пусан Республики Корея.

Николай ПИТЕРСКИЙ.

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