Сахалинский АПК рассчитывает на инвестиции. Инвесторам обещаны благоприятные условия и государственная поддержка

Перспективы развития сахалинской агроиндустрии стали темой форума, прошедшего в Южно-Сахалинске. Дискуссионная площадка собрала представителей федеральных и региональных органов власти, компаний-инвесторов, аграрного бизнеса. Инвестиционную декларацию в сфере АПК участникам форума представил заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев.

Огурец на экспорт

В отличие от природных ресурсов, с географическим положением Сахалину немножко не повезло. Оторванность от материка диктует уровень цен на островном потребительском рынке: здесь всем управляет элементарная логистика. Реальная возможность снизить стоимость продукции для населения — это наращивать местное сельхозпроизводство, в первую очередь — производство овощных культур.

Сегодня ежегодное потребление продуктов питания на Сахалине составляет 73 тыс. тонн, из них 26 тыс. тонн приходится на импорт. При этом доля импортных овощей т.н. защищенного грунта достигает 4,7 тыс. тонн. Понятно, что не все виды продукции можно производить на месте. Но вот что касается овощей, то здесь у Сахалина есть все шансы стать самодостаточным регионом. А по некоторым позициям он может даже претендовать на роль активного дальневосточного экспортера.

Главный овощ защищенного грунта на Сахалине — это огурцы. По их производству регион даже вышел в лидеры Дальневосточного федерального округа. Вклад островных аграриев в общий объем огуречной продукции составляет 10 проц., еще 15 — выращивают в Приморье, Хабаровском крае, Еврейской АО и т.д., в основном же популярный овощ в ДФО приходится завозить из других российских регионов, а также из Китая и Южной Кореи.

Сахалинцы не только обеспечивают огурцами местную торговую сеть, но и отправляют их на Камчатку и Чукотку. Расширить нишу на этом рынке — задача достаточно сложная, но вполне выполнимая. Тем более что по сравнению с другими поставщиками, сахалинские аграрии имеют серьезные преимущества.

Во-первых, на острове низкая стоимость газа, необходимого для теплиц. И во-вторых, область активно реализует программу поддержки местного агропрома. Все это влияет на ценообразование, причем в привлекательную для покупателя сторону. По данным 2020 года, приведенным в выступлении Антона Зайцева, в сахалинской торговой сети огурцы стоили в среднем 148 руб./кг, это самая низкая цена на Дальнем Востоке. В других регионах гораздо дороже. На той же Камчатке цена 457 рублей за килограмм.

Есть и еще преимущества. Ведущие островные сельхозпредприятия имеют хороший опыт применения современных технологий, заметно повышающих урожайность овощных культур. По урожайности наш регион конкурирует, и весьма успешно, с продвинутым в этом вопросе Хабаровским краем.

От перца к перцу

Тема экспорта овощной продукции на форуме одними лишь огурцами не ограничилась. Была озвучена одна довольно смелая идея — организовать на Сахалине массовые посадки болгарского перца и экспортировать его в Японию. Оказывается, наш сосед очень любит этот овощ и готов платить за него хорошую цену. На ближайший к Сахалину остров Хоккайдо ежегодно завозят до 4 тыс. тонн перца, это примерно на 16 млрд. рублей. Так почему бы перец не выращивать на острове и не отправлять на экспорт, тем более что от Сахалина до Японии рукой подать?

Другое дело, кто возьмется за выращивание перца в промышленных масштабах там, где его сегодня выращивают лишь в качестве необязательного приложения к овощам борщовой группы? Сколько новых теплиц для этого придется построить? И сколько специалистов придется с материка завезти?

Подобных расчетов в правительстве, похоже, не делали. Бизнес-план — это проблема инвестора. Главное, идея озвучена, что само по себе уже неплохо. Осталось лишь найти того, кто согласился бы вложить довольно серьезные средства в экспортный овощ, и при этом принять на себя все возможные риски. Поиском таких инвесторов региональное правительство как раз сейчас и занимается.

Правда, не факт, что первая же выращенная продукция отправится прямиком на Хоккайдо. На Сахалине болгарский перец любят не меньше, чем в Японии, однако большую часть этого овоща приходится завозить с материка. Местному перцу, да еще по приемлемой цене, сахалинские покупатели будут только рады. Так что перец можно будет с успехом реализовать, не пересекая границу сопредельных государств. Главное, чтобы идея попала на благодатную почву.

Тушкой сыт не будешь

Еще одной перспективной точкой приложения сил для потенциальных инвесторов Антон Зайцев считает островной рыбохозяйственный комплекс. Его также необходимо развивать, а не привычно следовать по давно уже проторенному пути — ловить рыбу и морожеными тушками продавать ее Китаю.

Быть сырьевым донором на международном рынке — это значит оставаться на вторых ролях в мировой экономике. И не факт, что страна-импортер будет проявлять лояльность к своему поставщику, примеры на этот счет имеются.

Насколько зависим сырьевой экспорт от придирчивого импортера, показали недавние события в китайском порту Далянь. Наша газета писала об этом в статье «Китай, минтай и остальное» (см. «Советский Сахалин» № 11 от 16 февраля 2021 г.). Напомним, китайские власти отказались принимать под разгрузку рыболовецкие суда, ведущие промысел минтая в Охотском море. Островному рыбпрому это приносит немалые убытки, ведь в нынешней Охотоморской экспедиции, которая продлится до апреля, участвует около четырех десятков сахалинских судов.

Сейчас вопрос о реализации продукции приходится решать на правительственном уровне. Рассматриваются различные варианты, вплоть до реализации свежемороженого минтая на европейском рынке. Поставку продукции планируется осуществлять, в том числе, и Северным морским путем, что опять же созвучно с планами регионального правительства о создании на Сахалине транспортного хаба.

На форуме были озвучены цифры: в 2020 году судами Охотоморской экспедиции добыто для экспорта в страны азиатско-тихоокеанского региона 705 тыс. тонн водных биоресурсов (ВБР). Глубокая переработка охватила не более 20 проц. общей добычи, остальное ушло за рубеж в виде сырья. Трудолюбивые китайцы старательно переработали ВБР в нечто более прибыльное, чем мороженые рыбные тушки, и… отправили готовую продукцию на экспорт: 10 проц. от общего объема пришлось на Южную Корею, 26 — на Японию, 18 — на США… Ну, и себя, конечно же, не забыли.

Кстати, Россия тоже получила свою долю — импортировала из Китая целых 3 проц. продукции! В том числе, изготовленной из той рыбы, которую сама же и поймала в Охотском море.

Экспортировать за рубеж дешевую рыбу — это значит, продолжать и дальше довольствоваться ролью сырьевого донора. Вот почему так необходимо увеличить долю переработки рыбы-сырца с высокой добавленной стоимостью. То есть не просто ловить и продавать минтай или треску тушками, а реализовывать продукцию в виде полуфабрикатов — филе, фарша, наконец, сурими, необходимого для приготовления популярных в народе крабовых палочек. А кроме того, консервировать ВБР, изготавливать из них пресервы, сушить рыбу и вялить… Словом, было бы сырье и желание его перерабатывать, а за выгодным экспортом дело не станет.

Однако чтобы Сахалин мог выглядеть достойно на международном рынке, необходимо инвестиции. На острове есть что строить: рыбная отрасль нуждается в современных рыбоперерабатывающих заводах, мощных холодильниках. Наконец, деньги нужны для подготовки сахалинских портов к приему под разгрузку судов рыбодобывающего флота. Как минимум это касается причальных сооружений, многие из которых капитально не ремонтировались еще с советских времен.

Необходимо также обеспечить хранение и вывоз продукции с территории порта, бункеровку судов, текущий ремонт судового оборудования… Словом, портами надо заниматься, и заниматься серьезно, а это опять требует инвестиций, иначе очередная хорошая идея в очередной раз может остаться не реализованной.

Что имеем, не храним

Развитие сахалинского агропрома во многом сдерживают условия хранения произведенной продукции. Не каждое предприятие имеет складские помещения, да и сами овощехранилища в основном оборудованы не самой лучшей техникой. Сохранить товарные и пищевые качества картофеля, капусты, моркови, свеклы удается не более чем в течение 8 месяцев, в остальное время года область вынуждена завозить до 300 тысяч тонн овощных культур. Безусловно, это сказывается на потребительских ценах.

Инвестиционный проект «Агропарк», представленный в выступлении Антона Зайцева, предусматривает, в том числе, и организацию помещений для хранения 15 тыс. тонн сельхозпродукции. Впрочем, это лишь одна из составляющих масштабного проекта, реализация которого возложена на региональную Корпорацию развития Сахалинской области. На площади в 73 гектара планируется создать оптово-распределительный центр со складами, холодильниками, перерабатывающими мощностями, теплицами на 3,3 тыс. тонн овощей и даже собственным выставочным центром, в котором можно будет не только показывать свои достижения, но и вести деловые переговоры и подыскивать новых партнеров по бизнесу.

Идея организации подобного агропарка озвучивалась и раньше. Лет шесть назад была сделана попытка построить подобный объект в районе «Сити Молла», позже шел разговор о строительстве парка в областном центре возле Дома торговли, а еще одной площадкой для реализации масштабной идеи планировался агропарк Анивском районе. Судя по тому, что ни одно из прежних начинаний так и не воплотилось в завершенный проект, инвесторы не рискнули вкладывать свои средства.

На этот раз шансы для успешной реализации проекта достаточно велики. Прежде всего, это касается места строительства будущего объекта, выбранного в западной части Южно-Сахалинска — в районе улицы Украинской. Наличие всех необходимых коммуникаций во многом облегчает предстоящие строительные работы и сокращает сроки ввода объекта в эксплуатацию. Первую очередь агропарка планируется ввести в строй уже в 2023 году.

При разработке идеи строительства оптово-распределительного центра наверняка был учтен прежний опыт планирования подобных объектов. Весьма привлекательным моментом для потенциальных инвесторов является то, что агропарк предполагается построить на землях, определенных в качестве территории опережающего развития (ТОР). А это освобождение от налога на прибыль в течении 5 лет, обнуление налога на имущество и прочие преимущества.

Продолжение следует

Пять сахалинских компаний — торговых и выпускающих мясомолочную продукцию, — уже выразили желание принять участие в проекте в качестве инвестора, иначе говоря — войти в проект на правах резидента. В рамках форума подписаны соглашения о намерениях, которые в ближайшей перспективе обещают пополнить инвестиционный портфель будущего агропарка.

Почему предлагаемый проект необходимо реализовать здесь и сейчас, и чем он особенно привлекателен для потенциальных инвесторов? На это у регионального правительства есть свои исчерпывающие ответы.

Прежде всего, область обладает наилучшими вводными данными для реализации этого масштабного предприятия. Вложенные сейчас капиталы принесут наибольшую доходность, что весьма немаловажно для бизнеса. Кроме того, количество земельных ресурсов в регионе весьма ограничено, поэтому не взять земельный участок в аренду прямо сейчас значит вообще остаться без земли. К тому же сегодня гарантированы федеральные меры поддержки. Так что лучше начать инвестировать прямо сейчас, чем потом жалеть о неиспользованных возможностях.

Бизнес любит людей инициативных. А без них как построить агропарк? Тем более что региону, судя по выступлениям участников форуме, проект очень даже нужен.

Сергей ЧЕВГУН.