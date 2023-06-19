Сахалинский беспилотник на СВО. В центре беспилотных технологий разработали новую версию дрона «Лютик»

Специалисты создали в комплекте к беспилотнику еще устройства сброса, предназначенные для боеприпасов объемного взрыва.

Новый «Лютик-камикадзе» подходит для многоразового использования. Он уже прошел все необходимые испытания и применяется в зоне спецоперации.

В центре беспилотных технологий рассказали, что основным предназначением дрона была отправка в один конец, но специалисты прибегли к хитрости, чтобы сделать использование беспилотника многократным. Для «Лютика» изготовили выстрелы от ручного противотанкового гранатомета 7. При этом сброс можно активировать с пульта.

Сейчас в зоне специальной операции работают разные беспилотники. Некоторые из них, если теряют радиосвязь с оператором, зависают и садятся. Однако сахалинский «Лютик», попадая в зону радиоэлектронной борьбы, где теряется радиоуправление и спутники, напротив, дает «полный газ» и летит в любую сторону, чтобы выйти из этой зоны. И операторы понимают, что необходимо обходить этот участок или устранять вражеские средства радиоэлектронной борьбы.

Уже создана модернизированная версия «Лютика» с увеличенной грузоподъемностью и временем полета. Разрабатывается второй вариант беспилотника. Предполагается, что он сможет находиться в воздухе в течение часа в режиме «бинокля» для отслеживания противника, а также сбрасывать около килограмма боеприпасов.

Сахалинский центр беспилотных технологий начал работу в 2022 году. Здесь производят и разрабатывают беспилотники, а также обучают профильных специалистов. А в 2024-м на острове хотят открыть научно-производственный центр по проектированию дронов.

Евгения ИЩЕНКО.