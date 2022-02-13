Сахалинский блогер сняла фильм о детях на карантине, не выходя из дома

Мария Синицкая презентует свой документальный проект «Quarantinekids». Он создавался в условиях локдауна в Испании весной прошлого года.

Оказавшись одна с двумя детьми в чужой стране в столь напряженное время, Мария нашла выход своим эмоциям — придумала серию короткометражных фильмов о детях на карантине в разных странах мира.

Уникальность проекта в том, что она создавала фильм полностью онлайн, не выходя за порог квартиры. Семьи-участники нашлись через соцсети, родители снимали детей на телефон, а потом все монтировалось в единую историю.

— Находясь на карантине в полной изоляции с двумя маленькими детьми из-за пандемии, в отчаянной попытке сохранить свой разум, я обратилась к другим родителям за эмоциональной поддержкой. К моему удивлению, дела в других семьях были не лучше. Они тоже вынужденно работали дома на удаленке, помогали детям с онлайн учебой, готовили здоровую пищу и пытались найти время для себя, — поделилась создательница документального фильма.

Мария рассказала, что она вступила в один из групповых чатов в социальных сетях, где наткнулась на забавные истории, случившиеся на карантине в разных семьях и в разных странах.Это заставило ее задуматься, что у большинства людей одинаковые ценности, независимо от того, какой они национальности и в какой стране живут. Для родителей из Латинской Америки, Европы, Африки или Австралии важно, чтобы их чада питались по режиму горячей едой, получали достойное образование, меньше времени проводили перед экранами и больше читали книги.

Как создавался фильм

— При съемке не было четкого сценария. Ему не вышло бы следовать. Родители же не профессиональные операторы. Они снимали детей на телефон и загружали на файлообменник. Но я подготовила чёткий план: они должны были снимать, как у них проходит онлайн обучение, досуг, разрешается ли им гулять. Также я просила родителей задать детям одинаковые вопросы: «Нравится ли находится на карантине», «знают ли они, почему оказались на карантине», «что сделают первым делом, когда отменят карантин», — сообщила о процессе подготовки Мария.

По словам блогера, карантин в Испании отличался. В ней ребятам в течение этих «пандемийных» шести недель нельзя было выходить на улицу. В других странах, например, в Германии, Великобритании, Норвегии и США правила были не такими жесткими.

— К съемке дети относились положительно. Всех несовершеннолетних, которых вы видите в фильме, дали свое согласие. Это значит, что родители не снимали детей, если тем этого не хотелось. Например, в четвертой серии моя старшая дочь заплакала. Я просила ее, могу ли оставить эти кадры в фильме. Она дала разрешение, так как решила показать, как тяжело ей было на карантине, — рассказала Мария Синицкая.

Блогер считает, что проект может быть интересен детям и родителям, ведь в разных странах похожие ценности в плане воспитания. Возможно, фильм заинтересует режиссеров-любителей как новый формат документальных проектов, которые могут создаваться полностью онлайн, не выходя за порог дома.

По словам Марии, презентация фильма состоится в Южно-Сахалинске в арт-резиденции «Маяк»:

Дарина Деревягина.