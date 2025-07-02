Сахалинский детский духовой оркестр «Браvo» выступит на Красной Площади

Сахалинский детский духовой оркестр «Браvo» и Сводный ансамбль корейских ударных инструментов детской школы искусств «Этнос» вошли в число двенадцати лучших духовых оркестров России, которые выступят на Красной площади на XVII Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» с 25 по 27 августа.

В составе экспертного жюри работали профессиональные музыкальные эксперты:

– Константин Петрович – начальник военно-оркестровой службы штаба Московского военного округа, заслуженный артист Республики Дагестан, полковник;

– Павел Гернец – начальник военно-оркестровой службы штаба Ленинградского военного округа, полковник;

– Андрей Ниссенбаум – главный инспектор Военно-оркестровой службы Вооружённых Сил РФ, кандидат искусствоведения, подполковник.

– Мы очень рады, что наш оркестр стал одним из победителей конкурсного отбора и получил возможность выступить в Москве, на Красной площади. Это значимый шаг для всего Сахалина, большая честь для нас. Мы упорно шли к этой цели, и вот впервые мы будем на Спасской башне. Спасибо организаторам за возможность представить Сахалинскую область и наше искусство на таком высоком уровне! – поделился Даниил Пак, преподаватель Центральной детской музыкальной школы г. Южно-Сахалинска, руководитель детского духового оркестра «Браvo».

Кристина Кириллова.

Справка

Фестиваль «Спасская башня детям» проводится под эгидой Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» с 2014 года. Главная цель – сохранить и укрепить культурные и духовные ценности. В 2025 году фестиваль посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и чествованию защитников Отечества.