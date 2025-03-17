Сахалинский государственный университет на пороге больших преобразований

75-летний вуз области скоро обретёт научно-образовательный центр «СахалинТех» и студенческий городок на полторы тысячи студентов. Появятся новые возможности для развития в университете институтов, кафедр, различных научных направлений подготовки специалистов. К тому же министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и представители министерства цифрового развития России поставили перед ректоратом СахГУ ещё одну задачу – создать музей вуза.

У кафедры российской и всеобщей истории и её руководителя – доктора исторических наук, профессора Александра Василевского уже готовы концепция и макет будущего музея, есть и другие не менее интересные планы. Ими Александр Александрович поделился с читателями нашей газеты.

– На заседании кафедры мы обсудили инициативу доцента, кандидата исторических наук Елены Лисицыной и доктора исторических наук Натальи Потаповой. Решили, что в 2025 и 2026 годах темой научных исследований наших старшекурсников станет преимущественно история СахГУ. Ректор и проректор по учебной работе поддержали нас. Учёный совет утвердил такую тематику научно-исследовательских работ.

Поскольку все перемены, происходившие в вузе, отражались не только в архивных материалах, но и на страницах «Советского Сахалина», то для нас он – очень важный источник информации. С ним уже работают старшекурсники, выпускники прошлых лет и преподаватели. На нынешней весенней сессии ожидаем несколько докладов студентов, подготовленных по страницам газеты «Советский Сахалин».

Полагаем, что итогом большой коллективной работы по проекту станет выпуск исторического трёхтомника о прошлом, настоящем и будущем вуза. С 1949-го по 1954 годы он был учительским институтом, затем – Южно-Сахалинским государственным педагогическим институтом, а в 1998-м стал университетом классического типа. Третий этап пришёлся на перестроечные годы, когда многое стало меняться в высшей школе страны. Появилось частное образование, студенты стали учиться не только на бюджетной, но и на коммерческой основе.

Первый том видится нам как описание исторического процесса. Второй познакомит с документами: приказами, распоряжениями, биографиями, фотографиями (по периодам). Третий расскажет о современном этапе развития вуза. Это будет своего рода путеводитель по студенческому городку с рассказом о структуре университета, каждого его института, кафедр, научных направлений.

Поскольку в разные годы здесь преподавали уникальные специалисты, нас, конечно же, интересуют их биографии. И в этом поиске нам тоже поможет «Советский Сахалин». К примеру, в 1970-х журналист «Советского Сахалина» Карл Рендель опубликовал материал об Исае Павловиче Шмидте. Он был комиссаром в бригаде Котовского, ближайшим его другом, революционером. Возглавлял Главное политическое управление Военно-Воздушного флота Красной Армии. Стал первым ректором Одесского университета. На остров прибыл по направлению профильного министерства уже глубоко пожилым человеком. Преподавал у нас историю партии.

Во времена студенчества я застал преподавателей, знавших несколько языков. В основном это были выпускники московских вузов. Возможно, найдём и их биографии. В 1980-е ветеранов сменили наши преподаватели – их воспитанники. Обновление кадров всегда хорошо, на острове не должно быть застоя. И сейчас мы привлекаем преподавателей со всей страны, но важно не потерять и корни.

За свою историю вуз подготовил тысячи специалистов для нашей области, решил многие кадровые задачи. К примеру, выпускниками нашей кафедры практически укомплектованы не только школы, но и музеи, архивы, различные учреждения.

Университет вступает в пору зрелости. Придёт время, он станет престижным учебным заведением. По ряду позиций уже выделяется. Везде признано: у нас сильные филологическая и историческая школы. На кафедре, которой руковожу более 25 лет, работают три доктора исторических наук. Горжусь своими преподавателями, они пишут книги и непременно примут участие в создании трёхтомника.

Выпускники тоже подключились к сбору материалов, в частности, историки Екатерина Ясенева и Николай Вишневский. Подготовят публикации ректор в отставке Борис Мисиков и нынешний ректор Александр Самардак. Я займусь общередакционной работой.

А теперь о не менее важном. Создавая вузовский музей, мы решили следовать тому же принципу, что и при подготовке трёхтомника. В новом научно-образовательном центре на Коммунистическом проспекте появятся три зала музея. Они расскажут об этапах большого пути: прошлом (зал археологии), настоящем (зал об университете) и будущем (зал, где кафедры представят свои современные научные разработки).

Чтобы наполнить будущий музей фотографиями, воспоминаниями, фонотекой, видеозаписями, очень просим откликнуться наших выпускников. Ждём копии и оригиналы документов, артефакты. Приносите их в археологический музей (ул. Пограничная, 70), на кафедру российской и всеобщей истории (ул. Ленина, 290, каб. 29) и другие кафедры. Из экспонатов, как из пазлов, сложится цельная картина о прошлом, настоящем и будущем главного учебного заведения региона.

Подготовила Людмила Степанец.