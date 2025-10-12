Сахалинский государственный университет станет опорным вузом компании «Газпром»

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер в ходе встречи на полях Петербургского международного газового форума обсудили ряд вопросов по развитию сотрудничества. Глава крупнейшей энергетической компании страны поддержал инициативу руководителя региона — создать на базе островного университета опорный вуз «Газпрома».

В Сахалинской области ведется крупномасштабная добыча нефти и газа. В дальнейшем ее объемы будут возрастать. Как отметил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025) Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания, посвященного развитию топливно-энергетического комплекса, газификация Дальнего Востока в перспективе должна быть обеспечена за счет развития Южно-Киринского месторождения на шельфе Сахалина. Чтобы воплотить в реальность этот проект, нужны высококвалифицированные кадры.

— Алексей Борисович поддержал предложение — сделать Сахалинский государственный университет опорным вузом компании «Газпром». Первые шаги в этом направлении уже сделаны. В университете сейчас идут серьезные преобразования. Вуз будет готовить кадры для нефтегазового комплекса, а также проводить научно-исследовательские работы, направленные на повышение эффективности добычи углеводородов на шельфе. Вместе с «Газпромбанком» мы уже открыли исследовательский центр с двумя лабораториями. В сотрудничестве с «Газпром Добыча Шельф» и «Газпром Инвест филиал шельф» формируем портфель научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Создаем современную нефтегазовую химико-аналитическую лабораторию, которая будет работать в интересах компании «Сахалинская Энергия», оператора проекта «Сахалин-2». Наши островные специалисты накопили уникальный опыт освоения шельфовых месторождений нефти и газа в сложных ледовых условиях. И очень важно передать его новому поколению специалистов. Это особенно актуально в связи с освоением месторождений в Арктике. Благодаря созданию на базе нашего университета опорного вуза «Газпрома» Сахалин станет центром подготовки высококвалифицированных кадров для нефтегазовой отрасли не только региона, но и всей страны, — сказал Валерий Лимаренко.

Также по решению Алексея Миллера в ближайшие годы на Сахалине будет построено 3 автомобильных газонаполнительных компрессорных станции, приобретено 6 передвижных автомобильных газовых заправщиков.

Также Валерий Лимаренко и Алексей Миллер подписали программу газификации островного региона до 2030 года. Она включает в себя масштабные мероприятия, цель которых — дальнейшее повышение уровня обеспеченности территории газом.