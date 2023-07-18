Сахалинский губернатор покритиковал мэров четырех районов за ремонт дорог

На заседании регионального Правительства Сахалинской области губернатор Валерий Лимаренко назвал недопустимым срыв сроков текущего ремонта дорог в Охинском, Ногликском, Тымовском и Курильском районах. В двух последних к работе еще не приступили, хотя завершить их должны до 1 августа.

Весной глава региона поручил провести текущий ямочный ремонт на юге острова до 1 июля, на севере и Курилах – до 1 августа. Всего в области было выявлено почти 5 тысяч дефектов площадью 59 тысяч квадратных метров. Финансирование на выполнение этих работ было своевременно доведено из областного бюджета на уровень муниципалитетов.

– Считаю такую ситуацию не только свидетельством управленческих ошибок на местах, но и проявлением неуважения к жителям. Сейчас, в разгар лета, люди как никогда остро обращают внимание на состояние дорог. Именно поэтому их необходимо было в кратчайшие сроки привести в порядок после зимнего сезона. И деньги на это у муниципалитетов были! Вот уже третий год подряд Правительство Сахалинской области направляет основной объем средств «дорожных» денег именно районам. Ведь логично, что именно там, где живут люди, где интенсивней трафик, дороги нужно ремонтировать в первую очередь,- подчеркнул Валерий Лимаренко.

Так в Охинском районе выявлено 222 дефекта дорожного полотна площадью более 6300 метров, устранено лишь 29 дефектов. По словам главы муниципалитета Евгения Михлика, есть риск, что закончить ремонт в установленный срок не успеют. В Ногликском районе выявлено 18 дефектов общей площадью 384 квадратных метра. Устранено менее половины. Глава муниципалитета Сергей Камелин пояснил, что задержались с выполнением работ из-за плохих погодных условий. При этом муниципалитет готов ускориться и наверстать упущенное время.

Самая негативная ситуация в Тымовском и Курильском районах. В Тымовском выявлено 117 дефектов, в Курильском – 48. В обоих муниципалитетах к работам еще не приступили. В одном случае причиной стал выбор недобросовестного подрядчика, в другой – запоздалое начало работы асфальтобетонного завода.

– Никакой речи о переносе срока окончания ремонта быть не может. Всем главам были поставлены максимально четкие цели. И практически все смогли их достичь. Лишь четыре мэра не справились с задачей – кто-то не смог подобрать надежного подрядчика, кто-то на месте организовать процесс, кому-то якобы помешала погода.Я считаю такое отношение к работе недопустимым. И готов, если главы не выправят своего отношения, объявлять им недоверие. Из-за плохой организации на местах не должны страдать интересы людей, – отметил Валерий Лимаренко.