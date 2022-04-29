Сахалинский губернатор потребовал сохранить прежнюю торговую наценку в социальных магазинах

Валерий Лимаренко выступил против инициативы регионального министерства сельского хозяйства и торговли о повышении торговой наценки на продукты в социальных магазинах.

– Это ухудшит условия жизни сахалинцев и курильчан. Мы не должны этого допускать. Вопросам сдерживания цен на социально значимые продукты питания правительство уделяет большое внимание. При этом мы субсидируем предпринимателей, чтобы стоимость продуктов оставалась доступной для людей. Именно поэтому этот проект не был согласован и снят с обсуждения, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

Напомним, в социальных магазинах действует минимальная наценка – не более 15 процентов к отпускной цене поставщика – на 40 наименований продуктов первой необходимости, сообщает пресс-служба регионального правительства.