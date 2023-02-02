Сахалинский характер. Его проявляют островные спортсмены на соревнованиях

Наши – в десятке

На всесезонном алтайском курорте «Манжерок» завершились соревнования этапа Кубка России по горным лыжам. В заключительный день спортсмены определили самых быстрых в слаломе.

Сахалинские горнолыжницы могут занести себе в актив четвертое место Ринаты Абдулкаюмовой и шестое Софьи Крохиной, сообщили в региональном министерстве спорта.

У мужчин сахалинец Кирилл Казаков показал четвертый результат, а Александр Кудрявцев – восьмой.

2 и 3 февраля соревнования Кубка России продолжились уже в Белокурихе Алтайского края.

Лидирует «Кристалл»

Сахалинская команда «Кристалл» заняла первое место на втором этапе первенства Дальневосточного федерального округа по хоккею среди мальчиков до 12 лет.

Воспитанники Никиты Михалева из одноименной спортивной школы Южно-Сахалинска победно провели четыре матча с соперниками из Благовещенска, Якутска, Читы и Магадана.

– Теперь наших спорт­сменов ждет финальный тур, где предстоит борьба за призовые места первенства, – рассказали в спортивной школе.

Главной наградой для победителей турнира станет участие во всероссийских соревнованиях «Кубок Владислава Третьяка».

Все с наградами

Три команды разыграли между собой награды первенства области по хоккею с мячом среди юношей 14 – 15 лет. Турнир прошел в Поронайске. Конкуренцию хозяевам льда составили представители Смирных и Южно-Сахалинска.

Наибольшее количество очков набрала команда из Смирных. Второе место заняли поронайские хоккеисты. «Бронзу» увезли ребята из островной столицы.

Лучшим вратарем турнира был признан Владислав Воищев (Поронайск), лучшим защитником – Никита Ивлев (Южно-Сахалинск), лучшим игроком – Савелий Шадрин (Поронайск). Больше всех мячей забил Илья Хуснулин (Поронайск).

Зажгли «Невский факел»

Сборная Сахалинской области успешно выступила на всероссийских соревнованиях по каратэ «Невский факел», посвященных годовщине снятия блокады Ленинграда. Состязания, которые проходили в Санкт-Петербурге, собрали около 1200 спортсменов из 19 регионов страны.

Самое успешное выступление в кумитэ среди мужчин в категории 84 кг продемонстрировал сахалинец Даниил Петраков – спорт­смен победил трех соперников, став чемпионом.

В весовой категории до 67 кг серебряную медаль завоевал Евгений Сон.

Среди спортсменов весом до 60 кг в активе сборной три медали – «серебро» завоевал Никита Большаков, две бронзовые медали на счету Дмитрия Тё и Ли Ен Бок. В абсолютной весовой категории свыше 84 кг бронзовую медаль завоевал Константин Коковуров.

Третье место в командных соревнованиях в возрастной категории 18+ лет заняли Даниил Петраков, Евгений Сон и Константин Коковуров.

Бронзовую награду среди юношей 14 – 15 лет свыше 70 кг заработал Степан Семыкин.

В рамках детского турнира «Невский факел» Ульяна Старикевич завоевала золотую медаль в кумитэ до 30 кг и серебряную в ката.

Всего сборная команда Сахалинской области завоевала 10 медалей (2 золотые, 3 серебряные, 5 бронзовых) и заняла шестое место в общекомандном медальном зачете из 19 регионов.

Два «серебра» и «бронза»

Горнолыжник Александр Алябьев, выступающий за Москву и Сахалинскую область, завоевал три медали всероссийских соревнований по горнолыжному спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Старты проходили с 25 по 30 января в с. Новоабзаково (Башкортостан) на базе горнолыжного центра Абзаково.

Александр Алябьев выступал в слаломе-гиганте и слаломе. Первая дисциплина принесла спортсмену два «серебра», вторая – «бронзу».

Горнолыжник является спортсменом центра спортивной подготовки Сахалинской области.

С коня – на кольца

Турнир городов Дальнего Востока и Сибири по спортивной гимнастике прошел в Благовещенске. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Монголии.

Сахалинскую область представили восемь воспитанников Ольги Сперанской и Евгения Канека из спорт­школы «Кристалл».

Чтобы занять призовые места спортсменам предстояло чисто выполнить основные упражнения в многоборье: это опорный прыжок, вольные упражнения, упражнения на коне, кольцах, брусьях и перекладине.

– Наши спортсмены стали призерами не только в личном, но и в командном зачете. Из результатов можно выделить выступления Кости Че, который завоевал четыре золотые медали. Также «золото» в своих разрядах взяли Иван Яценко и Степан Труфанов, – рассказала Ольга Сперанская.

Команда гимнастов из Южно-Сахалинска заняла третье место.

Искрометная игра

В Южно-Сахалинске завершился чемпионат ДФО по настольному теннису. 132 спортсмена, из них 23 мастера спорта, впервые в истории дальневосточных чемпионатов боролись за призовые места.

У мужчин в личном первенстве в одиночном разряде первое место занял Егор Овчинников, второе место у Василия Пака из Южно-Сахалинска.

В парном разряде у мужчин первое место заняли Василий Пак из Южно-Сахалинска и Степан Шапашников из Приморского края.

На финал чемпионата России по настольному теннису, который пройдет в Оренбурге с 20 по 27 февраля, от мужчин поедет наш Василий Пак.

По беговой дорожке

Сборная команда Сахалинской области заработала 10 медалей первенства Дальневосточного федерального округа по легкой атлетике в помещении среди юниоров и юниорок до 23 лет.

Соревнования прошли в Хабаровске.

Золотые медали завоевали Данил Нетяго (бег на 400 м), Егор Звягинцев (бег на 800 м), а также команда в составе Данила Малышева, Егора Звягинцева, Кирилла Кожухова и Данила Нетяго в эстафете 4х200 м.

Серебряные награды заработали Варвара Мухортова (бег на 800 м) и команда в составе Софии Петриевой, Александры Понизович, Варвары Мухортовой и Екатерины Рощиной в эстафете 4х200 м.

Бронзовые медали в копилку сборной принесли Александра Понизович (бег на 60 м и 200 м), Екатерина Рощина (бег на 60 м) и Кирилл Кожухов (бег на 400 м).

В общекомандном зачете сахалинская сборная заняла третье место.

На Кубок Содружества

Сахалинская биатлонистка Анастасия Батманова завоевала бронзовую медаль на V этапе международных соревнований по биатлону PARI Кубок Содружества в Белоруссии. Спортсменка выступала в масс-старте на 12,5 км и пришла к финишу за 1:03.4 секунды.

Анастасия Батманова является спортсменкой центра спортивной подготовки нашей области.

На соревнованиях выступают более 60 ведущих белорусских и российских биатлонистов, среди которых победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и других престижных международных соревнований.

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.