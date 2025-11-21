Сахалинский художник Дё Сон Ен стал обладателем Гран-при IX Международной выставки-конкурса «Арт-Владивосток»

Сахалинский художник Дё Сон Ен завоевал Гран-при IX Международной выставки-конкурса «Арт-Владивосток», став лучшим в профессиональной категории одного из крупнейших художественных проектов Дальнего Востока. Торжественное открытие выставки состоялось 18 ноября в Приморском отделении Союза художников России во Владивостоке. Об этом сообщили в литературно-художественном музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин».

В этом году конкурс объединил 140 авторов из Китая, Республики Корея, Владивостока, Калининграда, Якутска, Красноярска, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Благовещенска, Петропавловска-Камчатского, Арсеньева и других городов. Работы представлены в трёх номинациях — живопись, графика и декоративно-прикладное искусство — и трёх возрастных категориях. По итогам творческого смотра жюри присуждает Гран-при и звания лауреатов I, II и III степени.

Высокую оценку произведению «Ночной Питер» Дё Сон Ена дала профессиональная комиссия, в которую вошли ведущие деятели художественного сообщества региона: искусствовед и директор Приморской государственной картинной галереи Алёна Даценко, председатель Приморского отделения Союза художников России Илья Бутусов, профессора ДВГИИ Игорь Обухов и Наталья Попович, художник-керамист Евгений Лапо и заведующий кафедрой живописи Александр Енин. Председателем жюри выступила ректор Дальневосточного государственного института искусств Олеся Перич.

Дё Сон Ен — известный художник островного региона и активный участник стратегического проекта «Художники Сахалинской области», реализуемого по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Он получил профессиональное образование в Иркутском училище искусств и Дальневосточном институте искусств. С 1994 года является членом Союза художников России. На протяжении многих лет совмещал творческую деятельность с педагогической, возглавляя кафедру дизайна Сахалинского колледжа искусств до 2022 года.

Творческая манера Дё Сон Ена отличается ярким колоритом, эмоциональной выразительностью и вниманием к световым переходам. Центральное место в его живописи занимает Сахалин — его пейзажи, атмосфера и характер. Работы художника также включают городские мотивы, графические композиции и инсталляции, в которых он сочетает традиционные техники с современными визуальными методами.

Нынешний год стал для художника особенным: Дё Сон Ен отметил своё 65-летие и 35-летие творческого пути. Победа в международном конкурсе стала значимым признанием его многолетнего вклада в развитие искусства региона и страны.

Международная выставка-конкурс «Арт-Владивосток» организована Дальневосточным государственным институтом искусств и Приморским отделением Союза художников России при поддержке Приморской государственной картинной галереи и ЗКХ «Невская палитра». Экспозиция будет открыта для посещения до 30 ноября 2025 года.