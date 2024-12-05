Четверг, 5 декабря, 2024
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Сахалинский КиВиН упорхнул в Бурятию

Путевка в Сочи.

Полтора десятка команд КВНщиков не на шутку бились за дальневосточный кубок «КВН на Сахалине».

Победили юмористы из «Аждослёз» – гости из Улан-Удэ. Победителям – кубок из рук главы региона Валерия Лимаренко и путёвка на международный фестиваль в Сочи.

Юморные баталии проходили на сцене «City Hall» в Южно-Сахалинске. Команды представляли 7 российских регионов, причём честь островной области защищали целых 7 коллективов. Жюри отметило и сахалинцев. Первое место досталось «Сборной СахУДТН», третье – «Сборной пединститута», а команде «Сделано на Сахалине» присвоен титул «Сэнсэй КВН Дальнего Востока».

Зачётно рассмешили!

Кубок Дальнего Востока – пилотный проект в программе развития Дальневосточной лиги КВН, созданной при согласии и поддержке Александра Маслякова, основателя телевизионного творческого объединения «Александр Масляков и компания».

Семён НЕСМЕЯНОВ.

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