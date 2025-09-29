Сахалинский краевед Николай Вишневский стал дипломантом выставки-ярмарки «Печатный двор» во Владивостоке

Среди шести десятков изданий на военную тему отмечена работа нашего земляка «Должен помнить мир спасённый: сахалинцы-ветераны Великой Отечественной войны в боях за освобождение Европы от нацизма». Она включена в список лучших изданий 2025 года, вышедших в свет по этой теме на Дальнем Востоке, и отмечена памятным знаком в номинации «Книга Победы». Автор награждён дипломом.

Выставка-ярмарка «Печатный двор» была организована краевым министерством культуры и архивного дела и Приморской библиотекой им. А. М. Горького.

На презентации издания Николай Вишневский рассказал и о другом своем исследовании, озаглавленном «Сириторское соглашение». Оно повествует о том, как 19 августа 1945 года в г. Сиритору (ныне г. Макаров) было достигнуто соглашение с японской стороной о прекращении боёв на Южном Сахалине. Эта инициатива полковника Михаила Алимова сохранила тысячи жизней.

Интересной новостью для участников книжной ярмарки стали и такие факты: родственники Михаила Алимова в этом году приезжали на открытие сквера в г. Макарове. Там же установлен бюст героя работы заслуженного художника России южносахалинца Владимира Чеботарёва.

На подведении итогов «Печатного двора» директор краевой библиотеки, узнав, что Николай Вишневский пишет песни по мотивам своих документальных книг, принёс гитару. И сахалинский историк и краевед исполнил композицию «Там, где окончилась война». Так что аплодисменты слушателей стали ещё одной наградой автору.

Людмила Николаева.