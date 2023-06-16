Сахалинский курорт «Горный воздух» получит новую горнолыжную инфраструктуру от Группы компаний «Мантера»

Подписи под соглашением о сотрудничестве между правительством Сахалинской области и Группой компаний «Мантера» на полях Петербургского международного экономического форума поставили губернатор Валерий Лимаренко и председатель совета директоров Роман Баталов. Документ посвящен развитию горнолыжного курорта «Горный воздух».

Спортивно-туристический комплекс, расположенный в непосредственной близости от Южно-Сахалинска, считается лучшим местом для катания на Дальнем Востоке. Он включает 35 километров трасс на горах Большевик и Красная, несколько канатных дорог. Здесь реализуется ряд инвестиционных проектов, в результате которых курорт станет всесезонным и перейдет на интегрированную модель управления.

В рамках реализации подписанного соглашения Группа компаний «Мантера» в 2025 году начнет строить две подвесные канатные дороги на горах Красная и Острая, а также систему искусственного оснежения и новые горнолыжные трассы.

– Число туристов, приезжающих на Сахалин, чтобы покататься на горных лыжах или сноуборде, постоянно растет. Поэтому курорт нужно развивать, создавать новые трассы. А вокруг них всегда возникают прокаты горнолыжного снаряжения, кафе и рестораны, строятся гостиницы. Это рост инвестиций и дополнительные поступления в бюджет, рабочие места для жителей области. Важно, что новыми трассами будут охотно пользоваться и сами сахалинцы, так как горные лыжи и сноуборд очень популярны в регионе, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.

– В настоящее время ведется подготовка проектной документации и технологических решений. Начаты изыскательские работы на местности, проведена аэрофотосъемка территории на площади 1700 гектаров. Ожидаем, что новая инфраструктура будет введена в эксплуатацию в 2027 году и будет способствовать значительному увеличению туристического потока. По нашим прогнозам, к 2030 году он достигнет 600 000 человек, – рассказали в пресс-службе ГК «Мантера».