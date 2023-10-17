Сахалинский легкоатлет стал серебряным призером всероссийских соревнований

Воспитанник спортшколы олимпийского резерва летних видов спорта имени Э. М. Комнацкого Артур Кохан завоевал серебряную медаль на Всероссийских соревнованиях по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных» в Сочи. Юноши и девушки в возрасте от 10 до 15 лет состязались в беге на короткие и средние дистанции, в прыжках в длину и высоту, в метении снаряда и в эстафетном беге.

Артур Кохан (тренер Наталья Шапкина) выступал в возрастной категории среди юношей 2010 — 2011 г.р., где участвовало 160 атлетов. Сахалинец пробежал 60 м за 8:17 секунды, прыгнул в длину на 5,41 м, метнул снаряд на 62,57 м, за 2:17,16 сек преодолел дистанцию 800 м. Атлет уступил сопернику 27 итоговых баллов и стал серебряным призером соревнований, сообщила пресс-служба островного минспорта.

Среди сильнейших на Дальнем Востоке

Подведены итоги открытого межрегионального турнира по волейболу среди сильнейших мужских и женских любительских команд Дальнего Востока, посвященного памяти первого ректора ТОГУ М. Даниловского. Состязания прошли в Хабаровске.

В мужском турнире на награды претендовали ДальГАУ (Благовещенск), «ЕАО» из Биробиджана, ТОГУ, УФСИН (обе – Хабаровск), КнАГУ (Комсомольск-на-Амуре) и «Сахалин».

Островной регион представляли воспитанники спортшколы по волейболу 2007 — 2008 г. р. (тренер Алексей Волков).

Сахалинские волейболисты сразу же включились в борьбу за медали, одержав несколько уверенных побед. Особенно ценным оказался выигрыш у ТОГУ из Хабаровска (3:2).

Выиграв три матча, наша команда стала бронзовым призером соревнований. В ее составе играли Кирилл Белоногов, Эльдар Бунак, Дмитрий Дробышев, Никита Ермолов, Егор Жданов, Александр Рыбаков, Степан Савватеев, Егор Соломонюк, Максим Чернецкий.

В женском турнире также было шесть участниц: «Сахалин», «ЕАО» (Биробиджан), ДальГАУ (Благовещенск), ТОГУ, СШОР и ДВГАФК (все – Хабаровск).

Воспитанницы спортшколы по волейболу 2009 — 2010 г. р. (тренер Марина Захарова) одержали три победы. Это позволило им замкнуть тройку лидеров.

Бронзовыми призерами межрегионального турнира сильнейших женских команд ДФО стали Таисия Гордеева, Таисия Дробышева, Мария Ермакова, Дарья Золотухина, Дарья Ивлева, Алиса Коверга, Яна Максутова, Полина Рощина, Анастасия Семеренко, Анастасия Скачкова, Диана Филипенко, Эржена Цыденова.

Кроме того, Дарья Ивлева получила от организаторов приз как одна из MVP турнира.

Мат от Марины Кругловой

Первый в истории «Кубок Губернатора Хабаровского края по шахматам» собрал свыше 300 участников из нескольких регионов Российской федерации. Состязания посвятили 85-й годовщине со дня образования региона.

Шахматисты проверили себя в четырех дисциплинах в семи возрастных группах.

Первым видом программы стало решение шахматных композиций. В ней отличился один из сильнейших островных шахматистов Виталий И, завоевавший бронзовую награду.

Затем участники состязались в быстрых шахматах. В открытый турнир (мужчины и женщины) заявился 61 шахматист. Среди них были два международных мастера и пять мастеров ФИДЕ.

Виталий И выбил 6 из 9, что позволило ему вклиниться в группу шахматистов, разделивших места с девятого по одиннадцатое.

Дополнительные коэффициенты приклеили его к девятой строчке итоговой таблицы. А на десятой была воспитанница островной школы шахмат Нина Выходцева (Дударева), показавшая лучший результат среди женщин.

Марина Круглова играла в турнире юношей и девушек до 15 лет. Она впервые поднялась в эту возрастной группу, где в стартовом списке была только десятой среди 26 участниц. Однако это не помешало ей заматовать соперников.

Несколько туров Марина держалась в ТОП-5. Однако в предпоследнем туре она проиграла шахматисту, который в итоге стал серебряным призером.

В заключительной партии сахалинская шахматистка черными нанесла поражение «тысячапятисотнику» из Хабаровского края. Эта победа катапультировала ее на общее третье место. При этом Марина отжала у конкуренток Кубок за победу среди девушек.

— Сначала мы заявились в группу до 13 лет. Я была первой в стартовом списке, опережая других на 100 — 200 пунктов. Мы решили, что там нам делать нечего, заявились в группу «девушки до 15 лет». Я была примерно четвертая-пятая. А всего было девять человек. А потом организаторы решили объединить юношей и девушек до 15 лет. Тогда я решила, что только опыт у меня будет. Потому что это старшая группа, да еще и с мальчиками. Когда прошло пять туров, у меня был один проигрыш и две ничьи, хотя я играла на первых трех досках. И я подумала: «Что? Я так могу? У меня все получается?». И в итоге заняла первое место среди девочек и третье в общем зачете. Я очень рада! Мне дали такой огромный кубок, который больше, чем моя голова. Я не знаю, как мы повезем его домой, потому что он у нас никуда не помещается. Буду нести его в руках! – фонтанирует своими эмоциями Марина.

Поднялись на пьедестал

Всероссийские соревнования по самбо среди мужчин «Памяти героев пограничников» Мемориал заслуженного тренера России В. Г. Тюлькевича прошёл в Хабаровске.

Участниками состязаний стали 163 самбиста из 26 регионов России. Сахалинская область была представлена двумя спортсменами.

Бойцы выступали в двух видах – боевое и спортивное самбо.

Южносахалинец Алексей Калинин в боевом самбо в весе до 98 кг завоевал золотую медаль. Тренирует Алексея долгое время Александр Соколюк.

Еще один островной самбист Константин Ачмизов из Корсакова в спортивном самбо в весе до 64 кг стал вторым. Подготовил серебряного медалиста соревнований тренер Евгений Булатов.

«Сахалин-М», «Портовик», «Долинск»

Завершился чемпионат Сахалинской области по футболу. В заключительном матче ФК «Долинск» нанес поражение «Сахалину-М2» (6:2). Победа принесла «Долинску» бронзовые медали.

Итоговое положение команд:

«Сахалин-М» (Южно-Сахалинск) – 28 очков. «Портовик» (Холмск) – 24 очка. ФК «Долинск» — 24 очка. ФК «Ноглики» — 21 очко. ФК «Поронайск» — 15 очков. «Океан» (Невельск) – 13 очков. «Сахалин-М2» — 0 очков.

«Сахалин-М» завоевал золото третий раз подряд (а всего – четвертый). Пять последних лет команда не опускается ниже второго места (2019, 2020 год – серебряные медали; 2021, 2022, 2023 год – золотые).

В составе команды выступали: Тигран Абгарян (7 матчей, 1 гол), Степан Абраменко (7 матчей), Ахмад Бобоев (3 матча), Денис Богомолов (1 матча), Антон Бучинский (5 матчей, 3 гола), Марк Быков (4 матча), Артем Герасимчук (1 матч, 2 гола), Андрей Глушко (8 матчей), Александр Голоушкин (11 матчей, 1 гол), Богдан Данилин (5 матчей, 4 гола), Никита Долин (7 матчей, 1 гол), Александр Друсолевич (11 матчей, 4 гола), Степан Жигалин (7 матчей), Нурсултан Кадырбеков (2 матча), Станислав Ким (2 матча), Владислав Кон (2 матча), Владислав Кошкин (6 матчей), Александр Красивин (5 матчей, 1 гол), Владислав Кузнецов (2 матча), Геннадий Куприянов (9 матчей), Александр Ларов (2 матча, 1 гол), Али Насруллаев (4 матча), Кирилл Нестеров (6 матчей, 1 гол), Никита Никонов (5 матчей), Виктор Осипов (6 матчей, 4 гола), Артем Полякин (6 матчей, 1 гол), Глеб Родионов (5 матчей, 1 гол), Андрей Савин (2 матча, 2 гола), Андрей Скрипник (8 матчей), Савелий Солдатов (1 матч), Ринат Сруров (5 матчей), Артур Строкин (10 матчей, 4 гола), Виталий Хорунжий (8 матчей), Герман Шрейдер (6 матчей, 2 гола), Кирилл Ю (10 матчей).

«Портовик», являющийся самым титулованных клубом островного региона, вернулся в призовую тройку впервые с 2016 года.

У «Долинска» — пятый комплект наград за последние шесть лет (2018, 2022 год – серебро; 2019, 2021, 2023 год – бронза).

А вот «Ноглики» остались без медалей впервые за семь лет. При этом северяне постепенно ухудшали свои результаты: 2017 — 2020 год – первое место, 2021 год – второе, 2022 год – третье, 2023 год – четвертое.