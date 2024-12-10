Сахалинский летающий лыжник Александр Баженов взял три бронзы международных соревнований

Сахалинец Александр Баженов завоевал три бронзовые медали международных соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина, сообщила пресс-служба минспорта региона.

Состязания прошли в Нижнем Тагиле и собрали сильнейших спортсменов из России, Казахстана и Белоруссии.

В категории «мужчины, HS 85-109» Александр Баженов набрал 261,2 балла. В категории «мужчины, HS свыше 110» островной спортсмен заработал 269,3 балла. В командных смешанных соревнованиях «HS 85-109, свыше 110» сахалинец вместе с Анастасией Беляковой из Башкортостана, Михаилом Назаровым из Москвы и Валерией Колясниковой из Магадана получили от судей 763,2 балла.

Сахалинская сборная по кёрлингу впервые стала чемпионом Дальнего Востока

Женская сборная команда Сахалинской области по кёрлингу одержала победу на чемпионате Дальневосточного федерального округа по кёрлингу.

Соревнования прошли во Владивостоке и собрали восемь команд из Приморского и Хабаровского краёв, а также Сахалинской области.

Островные спортсменки дошли до финала, где встретились с «Приморочкой». Со счётом 7:2 победу одержала сахалинская сборная. В составе команды выступали Елена Шапиева, Наталья Чижова, Валентина Лобкина и Александра Музыченко. Золото чемпионата ДФО – первое в истории островного кёрлинга.

– Турнир для нас складывался удачно: уверенно прошли групповой этап благодаря тому, что спортсмены быстро приспособились ко льду. С каждой игрой улучшали свой процент исполнения, хотя с этим не так быстро всё получалось, но к финальной встрече уже чувствовалась уверенность. С командной коммуникацией разобрались, учитывая опыт предыдущих наших турниров, без которых не было бы этой победы. Все спортсмены молодцы, весь чемпионат провели с отличной энергией, прислушивались ко всем замечаниям и старались исправлять недочёты, – отметила тренер сахалинской команды Татьяна Лукина.

Сахалинские дзюдоисты завоевали 34 медали межрегиональных соревнований

Сахалинцы стали обладателями 34 медалей межрегиональных соревнований по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет, мальчиков и девочек до 13 лет на призы партии «Единая Россия».

Турнир прошёл в Хабаровске и собрал свыше 200 спортсменов, которые представляли Приморский край, Хабаровский край, Чукотский автономный округ, Бурятию, Забайкальский край, Ленинградскую область, Амурскую область, Магаданскую область, Якутию и Сахалинскую область.

Золотые медали завоевали Диана Тарская, Виктория Нам, Владислав Тюменцев, Сергей Курышев, Александр Сорокин, Владимир Приходько, Мирон Моисеев, Андрей Нажалкин, Тимур Хан и Роман Гарибов.

Серебряные награды взяли Виолетта Фролова, Алиса Рыкунова, Полина Кольцова, Кирилл Гусев, Даниэль Уразов, Любовь Аристова и Семён Хабаров.

Бронзу заработали Снежана Багина, Ангелина Емельянова, Ксения Осеева, Владимир Рогозин, Дмитрий Тен, Максим Плаксин, Алексей Щербинин, Андрей Грачёв, Алексей Резников, Никита Марьиных, Марк Кардаш, Алина Чон, Карина Кожевникова, Аймат Мусалиев и Андрей Евстратов, Ярослав Тарасов и Светлана Кравченко.

Сахалинские хоккеисты стали чемпионами «Золотой шайбы 3х3»

Сахалинские спортсмены завоевали золото всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба 3х3» в Ессентуках. За звание сильнейшей команды страны боролись коллективы юношей 2009 – 2010 г.р. из нескольких десятков регионов России.

Островные хоккеисты на групповом этапе показали 100% результат, одержав семь побед. Далее в стыковом матче за право играть в финале турнира «Сахалин-2009» встречался с командой «Раменское» из Московской области. Благодаря дублю Даниила Матвеева и одной забитой шайбе Алексея Федорова сахалинцы вырвали победу со счётом 3:2.

В финал соревнований вместе с островными хоккеистами вышли их дальневосточные сверстники – команда «Приморье». Основное время матча завершилось со счётом 2:2. За «Сахалин» отличились Егор Прохоров и Владислав Гарматюк. Чемпиона определила серия буллитов, в которой сильнее оказались островитяне. Всё тот же Владислав Гарматюк забил решающую шайбу, и финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Сахалина» – 3:2.

Сахалинский самбист завоевал золото всероссийских соревнований

Сахалинец Дмитрий Сон занял первое место на всероссийских соревнованиях «Кубок Вызова Локомотива» по самбо в Хабаровске.

Островитянин стал сильнейшим в весовой категории «до 46 кг». Чемпиона тренирует Альберт Югай в спортивном клубе «ДЗЮДОКАН».

Соревнования проходили среди юношей и девушек в возрасте 14 – 16 лет. Их участниками стали более 200 спортсменов из нескольких регионов России.