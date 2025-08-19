Сахалинский летающий лыжник Александр Баженов завоевал серебряную медаль на этапе Кубка России

Сахалинский летающий лыжник Александр Баженов, воспитанник спортивной школы олимпийского резерва зимних видов спорта, стал серебряным призёром  III  этапа Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина. Соревнования состоялись на комплексе трамплинов «Аист» в Нижнем Тагиле.

В категории мужчин HS 85–109 (без снега) спортсмен  в первой попытке  показал впечатляющий результат — 101 метр, что позволило ему занять вторую позицию. Во втором прыжке сахалинец прыгнул на  88 метров.

По итогам двух попыток Александр Баженов набрал 219,4 балла и завоевал серебряную награду, сообщила пресс-служба министерства спорта Сахалинской области.

 

 

 

