Сахалинский лыжный марафон памяти И. П. Фархутдинова. Второй день

Во второй, заключительный день Сахалинского лыжного марафона памяти И. П. Фархутдинова лыжники преодолевали дистанции 30 и 50 км классическим стилем. В это воскресное февральское утро сахалинская погода подготовила спортсменам неприятный сюрприз. Вместо привычных легких морозов температура поднялась до плюс 1 — 2 градуса. Оттепель стала большой проблемой для спортсменов при подготовке лыж к соревнованию. Вся причина в том, что на перевале Чехова погода холоднее, мазь, которая хорошо работала на отдачу на первой половине дистанции марафона, становилась «врагом» во время спуска с перевала. Выражаясь языком спортсменов, лыжи «тупили», проще говоря, просто не ухали на спуске. Отдельные, более опытные марафонцы угадали со смазкой и не испытывали таких проблем. Большинству лыжников пришлось изрядно потрудиться, чтобы добежать до финиша.

Если в первый день в абсолютном зачете на 30 и 50 км сахалинские лыжники не смогли подняться на подиум, то во второй наши земляки порадовали островных болельщиков. Но обо все по порядку.

Приятным бонусом для болельщиков и участников марафона было участие в гонке на 30 км заслуженного мастера спорта России, обладателя трех золотых, четырех серебряных и двух бронзовых олимпийских медалей, а также золотой, шести серебряных и бронзовой наград чемпионатов мира, двукратного обладателя Кубка мира, двукратного победителя лыжной многодневной гонки «Тур де Ски» Александра Большунова.

С первых метров дистанции трехкратный Олимпийский чемпион стал уходить в отрыв. Сахалинец Данил Нечипоренко смог составить «компанию» Александру. Лыжный дуэт на контрольной отметке 20,5 км оторвался от ближайших соперников на 6 минут 56 секунд. Необходимо заметить, до отметки 20,5 км тандем Большунов — Нечипоренко шли, образно выражаясь, лыжа в лыжу. Здесь есть одна деталь, которая произошла по ходу гонки и узнали о ней только после финиша от Александра Большунова. Вот что рассказал журналистам Сан Саныч.

— На подъеме у меня сломалась лыжная палка. Данил Нечипоренко обошел меня, но не воспользовался данной ситуацией и не стал убегать. Тем самым показал, что хочет вести честную борьбу на дистанции. Затем мне дали новую палку. За три километра до финиша я ушел в отрыв и, как вы знаете, выиграл у Данила 24 секунды. Есть за что уважать этого спортсмена.

На вопрос журналиста «Кто вам дал новую лыжную палку?» Александр Большунов ответил довольно коротко: «Медведь».

Чуть позже корреспонденту «Советского Сахалина» удалось побеседовать с Данилом Нечипоренко, и вот что он рассказал.

— Когда у Большунова сломалась палка, не скрою, хотел убежать от него. С километр пытался сделать отрыв, но Сан Александр не отставал, несмотря на то, что бежал классическим ходом с одной палкой. Все это говорит об огромном потенциале Большунова. Вот тогда и решил, что буду держать темп чемпиона.

Финишировать вторым, спустя 24 секунды, после такого знаменитого лыжника, не ошибусь, мечта любого спортсмена не только нашей области. Думаю, что эту гонку Данил Нечипоренко будет помнить всю свою жизнь.

Замкнул тройку призеров, спустя 8 минут 53 секунды, Максим Феллер (Татарстан), который на финише выиграл у товарища по команде Павла Сюлатова одну секунду.

Абсолютной победительницей у женщин стала Вероника Дробитько (Южно-Сахалинск). Второй финишировала ее подруга по команде Дарья Зотова. Третьей на финише была Юлия Белодед (Камчатский край).

Полтинник быстрее всех преодолел Алексей Виценко (республика Коми). Алексей Шемякин (Архангельская область, Русская зима) и Андрей Зародов (Мурманская область, Русская зима) заняли вторую и третью ступеньку на пьедестале почета.

Среди женщин на этой дистанции не было равных Анастасии Власовой (республика Коми), Ольга Васильева (Нижегородская область) финишировала второй, Милена Габушева (республика Коми) — третьей.

Специальным призом от своего имени победителей на дистанции 50 км классическим стилем наградил заслуженный тренер России Михаил Кройт.

В финишном городке у вашего корреспондента было много интересных встреч и бесед. Отдельными из них хотелось бы поделиться с нашими читателями.

С раннего детства Галина Чупрова участвовала в лыжных соревнованиях. Любовь к этому виду спорта ей привил папа. Так и хранит на протяжении всего своего жизненного пути эту «первую» любовь учитель физкультуры Долинской средней школы № 2. Своим воспитанникам Галина Николаевна старается передать любовь к здоровому образу жизни. Неоднократно педагог Чупрова выходила на старт Сахалинского лыжного марафона и всегда покоряла тридцать километров. Много раз участвовала в марафонах в Троицком. Сегодня по состоянию здоровья, а Галине Николаевне полных 63 года, врачи запретили покорять марафоны, а вот дистанцию 5 км не запретили. Участие во всех лыжных соревнованиях Галина Чупрова в настоящее время посвящает своему сыну Александру, который погиб на СВО. Маме он не рассказывал о своих боевых операциях, но те награды, которыми был отмечен бывший сотрудник МЧС и спортсмен, а это орден Мужества, медали «За отвагу», «За храбрость», говорят о многом. Такими медалями и орденами не награждают тех, кто не участвует в боевых операциях.

Интересная беседа состоялась с Владиславом Загоруйко из Белгорода. Вместе со своим приятелем Артемом Мальцевым они организовали в своем городе клуб, в котором собираются любители лыжных гонок. В составе клуба без малого 30 человек. Возраст разный — от 25 до 73 лет. Главное условие — любить этот вид спорта и не лениться посещать тренировки. Сегодня не секрет, что в Белгороде неспокойно, но несмотря на это члены клуба не только проводят тренировки 3 — 4 раза в неделю, но выезжают для участия в марафонах в другие города страны. В текущем сезоне они стали участниками марафонов в Рязани и Архангельске. Планируют приять участие в международном Деминском марафоне. Много хороших отзывов слышали о Сахалинском марафоне и решили стать его участниками. Положительных впечатлений очень много, как об организации лыжного праздника спорта, так и от красоты островной природы. Все выезды члены клуба организуют за собственные деньги.

Кандидат в мастера спорта по биатлону 67-летний Андрей Поляков из Красногорска не пропускает ни одного марафона с 2017 года. Неоднократно становился на дистанции 30 км призером и победителем в своих возрастных группах. А последние пять лет в гонках классическим стилем постоянно в призовой тройке. У себя в Красногорске Андрей Васильевич в зимнее время готовит себе самостоятельно лыжный круг, где 3 — 4 раза в неделю проводит тренировки. Многие в Красногорске по-доброму завидуют ему и его любви к спорту, но при этом на лыжню не выходят.

— Главное почему я смог сохранить любовь к лыжам, заключается в том, что на своем жизненном пути встретил таких замечательных людей, как Михаил Кройт и Виталий Фатьянов, оба заслуженные тренеры России, -подытожил нашу беседу Андрей Поляков.

Корсаковец Александр Кузнецов участвовал в первом и во втором марафоне, которые состоялись в 1987 и 1988 году. Затем в силу определенных жизненных обстоятельств он не смог выходить на старт. Возобновил эту хорошую привычку Александр в 2005 году. Сегодня Александру Тимофеевичу 77 лет, в его спортивной коллекции много медалей с марафона различного достоинства в своей возрастной группе, включая золотые. На этот раз он вновь вернулся домой с двумя наградами. Одна медаль участника марафона, вторая за викторию в своей возрастной группе на дистанции 30 км свободным ходом.

Игорь КАРПУК.

Фото и видео автора.