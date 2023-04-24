Сахалинский ниндзя показал класс, но… Областному чемпиону по воркауту не удалось пройти в суперфинал «Суперниндзя»

В финале шоу Владимир Суворов идеально прошел большую часть самой сложной трассы, но не осилил последнее испытание – дорогу под углом 45 градусов…

С «воздушным коридором», в котором надо пройти дистанцию без касания пола, островитянин справился отлично. На скалолазных зацепах потерял много времени, но выполнил задание.

«Бамбуковая роща» требовала преодолеть бассейн, используя только длинные металлические палки. Во время его прохождения спортсмен чуть не упал в воду, но удержал равновесие. На испытании с канатами сахалинец, по словам ведущих, опасно взял светящееся кольцо на плечо, рискуя уронить его в воду. В итоге к последнему заданию он пришел с маленьким запасом времени. На то, чтобы подняться по дороге с уклоном в 45 градусов и нажать на кнопку, у Владимира оставалось всего 30 секунд. Он преодолел треть пути.

– Ребята, я не думал, что выдохнусь так быстро, – сказал Владимир. – Прошу прощения у всего Сахалина. Хотел до суперфинала дойти, но немного не хватило времени.

Ведущие поддержали чемпиона и сказали, что своим примером он показал всем ребятам из Южно-Сахалинска, что никогда не стоит опускать руки. Даже начав занятия воркаутом на сушилке для белья, можно стать спортсменом, который удивит всю страну.

Марина ЗОТОВА.