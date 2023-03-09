Сахалинский ниндзя. Владимир Суворов прошел сложнейшую полосу препятствий в новом телешоу

Съемки спортивно-развлекательного проекта «Суперниндзя» проходили в Минеральных Водах. В них участвовали как опытные спортсмены, так и любители движения «ниндзя». Герои преодолевали препятствия в костюмах Гринча, Человека-паука, гладиатора, джинна, талисмана баскетбольной команды, советского учителя физкультуры.

Владимир Суворов родился в Южно-Сахалинске, учился в школе № 3, а после в технологическом нефтегазовом институте СахГУ. С четырех лет он занимался тхэквондо, в подростковом возрасте увлекся брейк-дансом, а в 17 лет начал заниматься воркаутом. Сейчас он абсолютный чемпион области по этому виду спорта.

– Меня уговаривали пойти на шоу друзья, – рассказывает Владимир Суворов. – Они считали, что я обязан поучаствовать. Я же сомневался, потому что думал, что в таких проектах все заранее решено и человек «с улицы» выиграть не может. Но все-таки решил рискнуть и поехал в Москву на отборочные туры, которые проходили в четыре этапа и длились несколько месяцев. Сначала нужно пройти анкетирование, потом полосу препятствий и в конце дать интервью. И так по кругу четыре раза. Из последнего этапа я вышел полностью опустошенным, так как мне сказали, что перезвонят. Обычно это означает, что ты не подошел. Прошло две недели. За это время я даже успел съездить на чемпионат России по воркауту. И вот мне сообщили, что берут в проект. Выбрали еще 174 человека из двух тысяч желающих.

– Как было организовано шоу?

– Очень хорошо. Каждому участнику были обеспечены проезд, проживание и питание. А приехали ребята из разных уголков России, из Казахстана, Армении, с Кубы. И не только профессиональные воркаутеры, но и танцоры, представители других видов спорта. Кстати, среди них был отец семерых детей. Во время съемок я понял, что проект действительно честный и не было определено заранее, кто должен победить. То есть если у участника прекрасная подготовка и он достоин выигрыша, он его обязательно получит.

А подготовка должна была быть максимально мощной, так как площадка трассы, во-первых, большая, размером с ледовый дворец, да еще и с открытым потолком. Всю неделю в Минеральных Водах лили дожди, и это стало дополнительным препятствием.

Для ниндзя-трюков нужно крепко держаться за брусья и турники руками. Дополнительное скольжение этому очень мешало, но я справился на «ура».

– А какие трудности пришлось преодолеть при прохождении самой сложной полосы препятствий в мире, кроме внезапного дождя?

– Усталость от перелета и отсутствие сна. Я прилетел в Минеральные Воды в шесть вечера по московскому времени и из-за нервов и сбитого режима проснулся на следующий день в четыре утра. На площадку нас привезли в шесть вечера, а я смог выступить только на следующий день в шесть утра. То есть все это время я не спал. Но это мне не помешало. Я приехал с огромным желанием победить, так что ни дождь, ни усталость меня не остановили. И так продолжалось неделю, у участников был только один день на отдых.

– Владимир, вам пригодились занятия воркаутом в шоу? Насколько этот вид спорта популярен на Сахалине?

– Воркаут – это уличная тренировка с собственным весом на брусьях, шведских стенках, турниках. Элементы ниндзя-спорта – это основа для воркаута, по­этому все трюки на трассе – мои ежедневные тренировки. В нашем регионе этот спорт развивается хорошо, но не в силовом направлении, а в динамическом. Ребята больше любят прыгать, делать сальто и другие трюки. Я трехкратный чемпион Сахалинской области по воркауту и троеборью. Представляю регион на чемпионатах. Кроме этого занимаюсь с детьми разных возрастов. Для ребят до семи лет провожу тренировки по профилактике развития плоскостопия и сколиоза. С детьми от семи лет и старше занимаюсь как раз воркаутом. Сейчас у меня есть десять учеников, которые показывают хороший уровень.

В своем дворе бесплатно тренирую детей, так как у них нет возможности посещать платный фитнес-клуб. Мне это очень нравится. Хочется, чтобы ребята не ерундой занимались, а развивались физически и духовно. Так получилось, что, когда я тренировался во дворе, вокруг меня собирались мальчишки и просили, чтобы я их научил трюкам. Стал с ними заниматься, понял, что мне очень нравится преподавать, и теперь официально работаю тренером-педагогом. Но своих «дворовых» учеников не бросил!

Вот такой удивительный южносахалинец Владимир Суворов. Обязательно включайте канал СТС по понедельникам в восемь вечера, чтобы поболеть за нашего земляка. Главный приз шоу «Суперниндзя» пять млн рублей.

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.