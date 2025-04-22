Сахалинский нотариус за 1 миллион рублей заверил фиктивный документ

Управление федеральной службы безопасности России по Сахалинской области вскрыло и пресекло противоправную деятельность председателя ревизионной комиссии Сахалинской областной нотариальной палаты – нотариуса Южно-Сахалинского нотариального округа, причастного к пособничеству в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Нотариус, действуя в интересах группы лиц, состоящей из трех областных жителей, за денежное вознаграждение в 1 млн рублей нотариально заверила фиктивный документ, с помощью которого пособники пытались завладеть чужим наследством общей суммой 55 млн рублей.

По материалам УФСБ России по Сахалинской области СУ СК России по Сахалинской области в отношении нотариуса возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК России (пособничество в покушении на мошенничество в особо крупном размере).

Фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

В отношении соучастников преступления также возбуждено уголовное дело.

Следственные действия продолжаются.