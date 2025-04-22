Сахалинский нотариус за 1 миллион рублей заверил фиктивный документ

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Управление федеральной службы безопасности  России по Сахалинской области вскрыло  и пресекло  противоправную  деятельность председателя ревизионной комиссии Сахалинской областной нотариальной палаты – нотариуса  Южно-Сахалинского нотариального округа, причастного к пособничеству в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Нотариус, действуя в интересах группы лиц, состоящей из трех областных жителей, за денежное вознаграждение в 1 млн  рублей нотариально заверила фиктивный документ, с помощью которого пособники пытались завладеть чужим наследством общей суммой 55 млн  рублей.

По материалам УФСБ России по Сахалинской области СУ СК России  по Сахалинской области  в отношении нотариуса возбуждено уголовное дело  по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК России (пособничество в покушении на мошенничество в особо крупном размере).

Фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

В отношении соучастников преступления также возбуждено уголовное дело.

Следственные действия  продолжаются.

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