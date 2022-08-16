Сахалинский областной суд отменил обвинительный приговор в отношении Игоря Быстрова

Бывший зампред регионального правительства Быстров курировал рыбную отрасль. Ему было вменено в вину превышение должностных полномочий, повлекшим тяжкие последствия.

По версии следствия, высокопоставленный чиновник в 2016 году «с целью незаконного принуждения владельца предприятия, имеющего доли квот на добычу водных биоресурсов, выдвигал ему требования об отчуждении его предприятия в пользу третьих лиц, при этом угрожал, используя служебное положение».

В мае 2019 года Быстрова, уже два года как покинувшего пост зампреда, арестовали в Северной столице и привезли в Хабаровск в СИЗО. Под стражей он содержался до последнего времени.

Следствие длилось достаточно долго. Лишь в январе этого года южно-сахалинский городской суд вынес обвинительный вердикт — Игоря Быстрова приговорили к 3,5 годам колонии.

Защита экс-чиновника утверждает, что уголовное дело было построено на основании показаний свидетелей, которые ничего не знали по существу обвинения.

Рассмотрев все материалы, областной суд отменил приговор городского суда. И признал право Игоря Быстрова на реабилитацию.

Евгений Аверин