Сахалинский областной суд вынес приговор убийцам Вики Тепляковой

Преступление произошло летом 2020 года, 10 июля истерзанное тело 8-летней Вики из планировочного района Новоалександровск обнаружили поисковики в лесу возле села Ожидаево Холмского района. Пропавшего ребенка искали 4 дня.

В номере за 23 апреля «Советский Сахалин» сообщил подробности происшедшего 6 июля 2020 года. 8-летняя Вика Теплякова одна пешком отправилась к автовокзалу в областном центре, чтобы поехать в гости к друзьям в Долинский район. В Луговом девочку подобрал микроавтобус Тойота Хайс. В машине находились мужчина и женщина, чета Дворниковых — Игорь и Кристина. Они предложили девочке подвезти ее в Долинск. На деле же отвезли в лесной массив у Ожидаево в Холмском районе.

Мужчина , находясь в салоне, изнасиловал ребенка, после чего задушил, а тело спрятал в лесном массиве Ему на момент совершения преступления было 45 лет, супруге – 31 год.

На расследование уголовного дела сотрудникам регионального следственного управления потребовалось девять месяцев. Три месяца шло судебное рассмотрение этого жуткого преступления. Все судебные заседания, а их было более двух десятков, проходили в закрытом режиме.

В судебном заседании прокурором было доказано, что в 2001 году Дворников совершил убийства еще двух лиц — гражданина Китая и неустановленной женщины. Кроме того, три года назад он изнасиловал 12-летнюю девочку в областном центре.

Уголовный Кодекс предусматривает наказания: лишение свободы на 8 – 20 лет, либо пожизненное, и вплоть до смертной казни. Но, как объяснили юристы, с 16 апреля 1997 года в России действует мораторий на смертную казнь. Это закреплено в Конституции и международных договорах. При этом в национальном законодательстве, в том числе в Уголовном Кодексе РФ, норма осталась.

Государственный обвинитель с учетом обстоятельств преступления, изученных доказательств, требований закона предложил суду признать супругов виновными и назначить наказание: подсудимому — в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима с применением принудительной меры медицинского характера, в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра (сексолога) по месту отбывания наказания, подсудимой — 19 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Суд назначил Дворникову наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима с применением принудительной меры медицинского характера, в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра (сексолога) по месту отбывания наказания. Дворникова приговорена к 15 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Ярослав САФОНОВ.

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