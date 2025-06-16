Сахалинский огород без сорняков: как правильно ухаживать за грядками в начале лета

Тот, кто посеял овощные культуры в третьей декаде мая, уже дождался всходов. Сейчас главная задача – выгнать хорошую зелень. И она будет такой, когда растение в полной мере получит для развития калий, фосфор и азот. Они содержатся в мочевине, аммиачной селитре, азофоске.

Но всё же лучшее удобрение – органика. Рассчитайте, сколько в бочке воды на вашем участке, и на каждые 10 л добавьте по 1 л навоза. Хорошо размешайте и подкармливайте растения в теплицах и на грядках. Обращайте внимание на цвет листочков. Так, светло-зелёный сигналит о нехватке всходам азота, пролейте посадки органическим удобрением.

С грядок, особенно если они на пониженных участках, не убирайте укрывной материал, ночи ещё холодные. Пусть под укрытием ещё с неделю находятся всходы свёклы, посадки поздней капусты. А с огурцов пока не снимайте двойное укрытие.

В теплицах подвяжите томаты на шпалеры. Но не спешите их пасынковать, даже если растения хорошо развиваются, пусть получше подрастут. Высокая температура днём и низкая ночью сушит почву. Хотя бы раз в неделю поливайте грядки. Под укрывной материал уже можно высадить теплолюбивые культуры: тыквы, кабачки, патиссоны. Если есть желание в первой половине лета вырастить дайконы для еды, то посейте их семена в небольшом количестве. Основной посев этой культуры придётся на вторую половину июля. Нарезав рядок, просыпьте его табачной пылью, прежде чем бросить семена. Оптимальное расстояние между дайконами, выращиваемыми для летнего потребления, – 10 – 15 см. Хорошо бы рядом с ними посеять тагетисы. Эти цветы своим резким запахом будут отпугивать вредителей от посадок.

Кто не подкормил и не просыпал триходермином посадки лука и чеснока, сделайте это. Органику не используйте, она может спровоцировать серую гниль донца. Отдайте предпочтение сложному удобрению (к примеру, диаммофоске) и вместе с поливом сделайте подкормку. Чаще рыхлите лук и чеснок, чтобы улучшить доступ воздуха к корням. Уже формируются чесночные головки, поэтому чаще рыхлите почву вдоль рядков.

Прореживайте загущенные посадки лука. Чтобы у лука, выращенного рассадой, было хорошее перо, подкормите его мочевиной (1 ст. ложка на ведро воды).

Картофель пора подокучить для лучшего образования корешков и подкормить древесной золой. Просыпьте её вдоль рядков и прикройте почвой, чтобы ветер не развеял это отличное калийное удобрение.

Сорняки в отличие от культурных растений не боятся низких температур и стремительно растут. Вырывайте их с корнем, в компостной куче они превратятся в отличное удобрение и поработают на урожай.

На ягодных кустарниках образовалась завязь. Постарайтесь уложить нижние ветки на подпорки в виде «стульчика», чтобы они не лежали на земле, иначе порча ягод неизбежна. И опрыскайте все кусты 1-проц. раствором бордоской жидкости. Землянику тоже можно обработать им, но только до или после цветения. Это предохранит растения от болезней.

Саженцы плодовых деревьев с мощной корневой системой определяйте в ямы 60х60х60 см. На дно уложите полуперепревший навоз, на него – дерновую землю с верхнего слоя и горсть сложного удобрения. Всё перемешайте, пролейте водой, расправьте корни саженцев и прикопайте их. Причём ориентируйте растения на те же стороны света, как они росли и раньше. Стволы с коричневой частью коры определяйте на юг, а с зелёной – на север.

В яму поместите колышек и подвяжите к нему саженец снизу и сверху, чтобы его не поломало ветром. Место прививки должно возвышаться над землей на 2 – 3 см, прикапывать его нельзя. Молодые фруктовые деревца высаживайте друг от друга на расстоянии 4 м по прямой линии и желательно на солнечной стороне.

У малины (если кто не успел) срезаем верхушки стеблей на 15 см. Тогда междуузлия дадут дополнительные побеги, на которых созреют ягоды. Замульчируйте землю под кустами малины перепревшим навозом, морскими водорослями или осыпавшейся хвоей. Эта агротехника сохранит влагу и будет подкармливать растения.

Для размножения ежевики прикопайте ветви так, чтобы на поверхности осталась зелёная верхушка. Отступив от неё 5 см, пришпильте ветку к почве. Так ежевика даст корешки новому растению. С таким же успехом можно разводить и смородину, не забывая постоянно поливать отводок. А вот крыжовник лучше размножать делением куста.

Сливы опрыскайте хлорокисью меди (ХОМом). Под кронами груш, яблонь, слив разбросайте 200 – 300 г диаммофоски или азофоски. Удобрение заделайте граблями в почву и замульчируйте её.

Заделайте трещины на коре плодовых деревьев. Сокодвижение идёт очень активно, особенно в жаркие дни, и незалеченные деревья будут страдать от потери живительной влаги.

Валентина Косенкова, агроном.