Сахалинский опыт будет распространен на все регионы

Президент России провел совещание по экономическим вопросам. Владимир Путин отметил, что экономическая активность в России продолжает повышаться. Он особо подчеркнул, что необходимо отрабатывать все возможности для повышения благосостояния россиян.

И привел в пример Сахалинскую область с ее проектом краткосрочных программ переобучения и переподготовки «Заработаем вместе».

Президент поручил Минэкономразвития распространить опыт сахалинцев на всю страну.

Активнее использовать кадровый потенциал регионов с высоким уровнем безработицы, внедрять технологии бережливого производства и автоматизации, а также увеличить инвестиции в подготовку специалистов по востребованным профессиям.