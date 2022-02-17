«Сахалинский опыт самоуправления будет распространен на всю страну». Во время перерыва в заседаниях Государственной Думы депутат Георгий Карлов работал в родном регионе

В плотном графике представителя Сахалинской области в парламенте страны нашлось время и для нашего интервью.

– Георгий Александрович, заканчивается последний месяц зимы, и уже можно подытожить результаты осенней сессии Госдумы!

– Безусловно. Итог законотворческого процесса – это вступающий в силу федеральный закон. И в феврале начали действовать сразу несколько таких законов, направленных на защиту прав и интересов наших граждан.

Во-первых, неработающие пенсионеры начнут получать проиндексированную выше уровня инфляции – на 8,6 % – страховую пенсию. И поскольку этот закон имеет обратную силу, то к февральской выплате добавится еще и доплата за январь. Во-вторых, проиндексирован по фактической инфляции и материнский капитал: теперь на первого ребенка будет выплачиваться 524,5 тысячи рублей, а на второго – до 693,1 тысячи рублей. Кроме того индексация коснулась выплат ветеранам, единовременного пособия при рождении ребенка и еще нескольких соцвыплат.

Отмечу важный закон, который защищает доходы людей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Бывает, что кто-то в поисках легких денег стал жертвой мошенников, или так называемых «микрофинансовых организаций», а, возможно, в должника его превратила непростая ситуация пандемии. В любом случае «топить» человека, лишая его средств к существованию, – жестоко и несправедливо. Теперь на любые доходы, равные прожиточному минимуму, не может быть наложено взыскание – надо просто подать судебным приставам заявление с реквизитами счета, на котором должник хочет сохранять эту сумму.

Ну и упомяну отдельно резонансный закон о пожизненном заключении для педофилов. Мы принимали его на фоне целого ряда громких преступлений, совершенных в отношении детей, – в том числе подобная гнусность произошла, как известно, и в Сахалинской области. Сказать, что проблема решена, я не могу, и со мной согласны многие мои коллеги. Да и в многочисленных комментариях в моих соцсетях часто повторялся один вопрос: пожизненная изоляция педофилов-рецидивистов нужна, но зачем давать саму возможность рецидива? Безусловно, педофилов надо карать максимально жестко, даже если преступление совершено впервые, а если такой преступник вышел на свободу после отсидки – надзор за ним должен был максимально жесткий и постоянный. Уверен, что все это найдет отражение в федеральном законодательстве.

– Две недели вы работали в родном регионе. Чем занимались?

– Самое главное – это, безусловно, встречи с избирателями. За десятилетие моей работы в парламенте их состоялось, наверное, более тысячи. В этот раз, учитывая пандемийную ситуацию, старался большинство вопросов решать дистанционно, проще говоря, по телефону. Я приглашал в приемную специалистов региональных министерств – минздрава и минсоцзащиты, чтобы по возможности быстро решить поступивший вопрос. Как правило, запросы поступали относительно различных мер социальной поддержки. Кроме того, немало просьб в личных сообщениях в соцсетях – здесь ответить каждому персонально порой бывает затруднительно, и такие обращения мои помощники собирают, чтобы обсудить их в ходе прямой линии, которую мы проводим совместно с ИА «Сахалин-Курилы».

Конечно, в течение региональной недели в приемную приходили и те мои земляки, кто решил обратиться лично – и не только с вопросами, но и предложениями, как, например, волонтер из приюта «Пес и кот», с которым мы обсудили пути решения проблемы бездом­ных животных. И это хорошая возможность получить живую обратную связь при подготовке новых законопроектов.

– Один из таких законопроектов вы обсуждали в областной думе?

– Да, речь идет о проекте закона «Об организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», который в первом чтении был принят Госдумой в январе этого года. И мы вместе с областными и муниципальными депутатами, а также главами районов обсудили поправки и дополнения к нему, чтобы ко второму чтению я мог изложить в российском парламенте нашу общую точку зрения.

Нововведения уточняют полномочия и ответственность местных органов власти, порядок выборов глав и целый ряд других вопросов. Но сразу отмечу, что предстоящие изменения затронут сахалинцев и курильчан в минимальной степени.

Дело в том, что основная идея законопроекта – это переход на одноуровневую систему местного самоуправления, а она в Сахалинской области работает уже семнадцать лет! У нас восемнадцать городских округов, а не сотня мелких «удельных княжеств». И хотя когда-то нам пришлось доказывать эффективность этой модели в Верховном суде, время доказало нашу правоту – и теперь сахалинский опыт будет распространен на всю Российскую Федерацию!

Тем не менее, работа для парламентариев всех уровней предстоит непростая, так как необходимо взвешенно подойти к определению полномочий городских округов и закреплению соответствующих финансовых ресурсов для их эффективного исполнения. Специалисты, которые смогут оказать всестороннюю помощь в формировании законодательства области, у нас в регионе есть.

– Георгий Александрович, вы как член думского комитета по обороне часто выступаете экспертом по внешнеполитическим вопросам. Что можете сказать о наших отношениях с США и странами блока НАТО?

– Действительно, ситуация в наших отношениях с американцами и их союзниками продолжает оставаться напряженной. Вместо ответов на поставленные Россией вопросы о гарантиях безопасности для нашего государства США продолжают делать все возможное, чтобы втянуть нас в военный конфликт на наших южных границах.

При этом в ход пущены самые оголтелые пропагандистские приемы: то публикуются материалы о том, что вторжение на Украину уже началось, то определяются конкретные даты начала предполагаемого конфликта, то демонстративно проводится эвакуация посольств из Киева. И это не говоря уже о том, что украинские вооруженные силы накачиваются оружием – и оно явно не прибалтийского производства, а в районе Курил появляется американская субмарина.

Цель Америки – а именно она является кукловодом масштабного давления на Россию – вполне понятна: максимально ослабить наше государство, которое не хочет плясать под чужую дудку, а открыто заявляет о своих геополитических интересах и готовности их защищать.

Поэтому США всеми силами стараются сделать из нас страну-изгоя, добиться разрыва России с государствами Европы и заодно укрепить Североатлантический альянс, который фактически трещит по швам. Повторю: нас насильно втягивают в «горячий» конфликт, который России не нужен. Но Россия по чужим правилам играть не будет, это заведомый проигрыш.

Реагировать на происходящее – безусловно, да. На заседании Совета Думы будет обсуждаться вопрос о поставках в ДНР и ЛНР военной продукции, а также об оказании социальной помощи проживающим там людям – все думские фракции согласны, что помогать надо. Во всем остальном у нас есть своя «дорожная карта», и секретной она не является. В отношении Украины – это четкое следование минским договоренностям, о безальтернативности которых говорят и наш президент, и руководство российского МИДа. В ситуации с НАТО – это четко сформулированные требования по безопасности наших рубежей.

– Приближается День защитника Отечества. Что бы вы пожелали нашим военнослужащим?

– 23 февраля – это поистине общенародный праздник. Ведь на протяжении всей многовековой истории России неизменным остается наше отношение к Родине как к матери, которую надо любить, беречь и защищать!

И, конечно, хочется от души поздравить и наших ветеранов, и тех, кто находится в запасе, и всех, кто несет сегодня службу по защите наших границ, а также отстаивает геополитические интересы державы за ее пределами. Хочу от души сказать спасибо всем представителям нашего армейского корпуса – командирам и рядовым – за нелегкий ежедневный труд по защите тихоокеанских рубежей России. Крепкого всем здоровья и бодрости духа! Счастья, мира и достатка семьям!

Подготовил Александр ИВАНОВ.