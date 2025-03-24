Сахалинский пловец обогнал одного из самых титулованных спортсменов  ДФО

Сборная Сахалинской области по плаванию завоевала 6 золотых, 4 серебряных и 19 бронзовых медалей на чемпионате и первенстве Дальневосточного федерального округа по плаванию во Владивостоке.

Мастер спорта Владислав Яснев стал лучшим на дистанциях 50 и 100 м, а Александр Ширяев на 200 м. Анастасия Бартова завоевала «золото» на 200 м. «Бронза» на отрезке 50 и 100 м у Владислава Яснева, а у Андрея Бухарина и Александра Ширяева – на 200 м. Ким Ирина заняла почетное третье место на дистанции 200 м, Ксения Толстунова – на 1500 м, Маргарита Павлюченко на 50 м и Анастасия Бартова – на дальности 400 м, сообщила пресс-служба островного минспорта.

В командном зачете чемпионата сахалинская мужская команда завоевала 1 «серебро» и 2 «бронзы» в эстафетном плавании, а женская – 1 «бронзу».

В первенстве среди юниоров 16 – 18 лет на отрезке 200 м лучшим стал Александр Ширяев. У него также два «серебра» на 50 и 100 м. Маргарита Павлюченко завоевала «золото» среди девушек 14 – 15 лет на 50 м. Среди юношей 14 – 15 лет Степан Тыван стал вторым на 200 м и третьим на 400 м. Три «бронзы» получил Андрей Бухарин в возрастной категории 16 – 18 лет на 50, 100 и 200 м. Среди девушек 14 – 15 лет третье место заняла Маргарита Павлюченко (200 м) и Дарья Мальцева (100 м). Две «бронзы» среди юниорок 16 – 18 лет на дистанциях 200 и 400 м получила Анастасия Бартова.

– Мастер спорта Александр Ширяев на дистанции 200 метров обогнал одного из самых титулованных спортсменов чемпионата ДФО. Это действительно заслуживает внимания! Владислав Яснев показал лучший результат соревнований – 23:10, тем самым приблизив себя к заветному титулу мастера спорта международного класса, – отметили в федерации водных видов спорта Сахалинской области.

Борцы из нескольких регионов ДФО почтили память А. Э. Бахмана турниром

Масштабное борцовское событие прошло в островной столице. Первенство спортшколы олимпийского резерва по греко-римской борьбе, посвященное памяти заслуженного тренера России Александра Эммануиловича Бахмана, собрало свыше 200 участников из нескольких регионов ДФО.

– На ковре были представлены Сибирцево, Советская Гавань, Уссурийск, Хабаровск, а также города Сахалинской области. Победители и призеры были определены в двух возрастных группах (2011 – 2013, 2014 – 2015 г.р.), – рассказал главный судья соревнований Олег Накагава.

У «старшаков» было тринадцать весовых категорий. В четырех из них победили южносахалинцы. Отличились Синнатулло Одилов (весовая категория до 38 кг, тренер Насим Ганиев), Кирилл Шерстнев (до 52 кг, тренер Насим Ганиев), Никита Рыбченков (до 62 кг, тренер Александр Ваулин), Нурулло Луфтуллоев (до 75 кг, тренер Насим Ганиев).

Столько же побед в активе хабаровчан: Юсуф Алиев (до 32 кг), Захар Галактионов (до 44 кг), Михаил Пилюков (до 68 кг), Ермолай Барахов (до 85 кг). Всех их тренирует В. Иванкин.

Три раза поздравления с победой принимали воспитанники тренера К. Цоя из Уссурийска: Руслан Бусаров (до 30 кг), Тимур Гусейнов (до 35 кг), Артем Федотов (до 41 кг).

В весе до 48 кг со всеми конкурентами расправился Макар Макаров из Советской Гавани (тренер А. Макаров). А в категории до 57 кг самым сильным оказался Александр Демяшкевич из Сибирцево (тренер С. Мамедов).

У «младшаков» доминировали «греко-римляне» из Южно-Сахалинска. Они запрыгнули на вершину пьедестала почета в двенадцати весовых категориях из четырнадцати.

Победными строчками пополнились профайлы воспитанников Эдгара Хачатряна Ильи Морозова (до 22 кг), Радмира Кулматова (до 24 кг), Никиты Захарчука (до 26 кг), Руслана Малаховского (до 30 кг), Даниэля Садикова (до 32 кг), Бобура Ашурова (до 42 кг), Артема Бритченко (до 50 кг), Григория Пугачева (до 55 кг), Всеволода Степанищева (до 65 кг), Игоря Чаленко (+65 кг), а также Натана Гамрецкого (до 28 кг) и Семена Басова (до 46 кг), которых тренирует Хон У Сик.

Победителем в весе до 35 кг стал Андрей Сарапульцев из Сибирцево (тренер С. Мамедов), а Михаил Гричанюк из Хабаровска занял первое место в весе до 38 кг (тренер В. Иванкин).

Сахалинцы взяли золото и серебро первенства ДФО по кёрлингу

Первенство Дальневосточного федерального округа по кёрлингу завершилось в учебно-тренировочном центре «Восток» Южно-Сахалинска. Медали разыграли 9 смешанных команд возрастной категории до 17 лет из Хабаровского и Приморского краёв, Магаданской и Сахалинской областей.

Островной регион представляли 5 сборных команд. «Сахалинская область-1» и «Сахалинская область-3» вышли в финал и поборолись за «золото», оставив на третьем месте представителей Приморья. По итогам финальной дуэли награда высшей пробы досталась команде с символичным названием «Сахалинская область-1».

– Хочется сказать спасибо всем спортсменам, и отдельно Магаданской области, поскольку это их первые большие соревнования. Пусть кто-то сегодня не победил, это не должно вас огорчать, ведь следующие состязания наверняка принесут вам заслуженную победу, – поблагодарил участников заместитель министра спорта Сахалинской области Станислав Тюрин.

По итогам первенства ДФО отбирается состав на всероссийский этап, а также выбираются спортсмены, которые войдут в сборную команду и выступят на Спартакиаде молодёжи России в 2026 году.