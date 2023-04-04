Сахалинский проект «Велостимул» вошел в шорт-лист всероссийского конкурса «Ты в игре»

Организаторы Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре» объявили финалистов третьего сезона проекта. В шорт-лист попали 25 участников, среди которых есть сахалинский проект «Велостимул».

«Велостимул» – система поощрения за использование велосипеда для передвижения, спорта и туризма, которую совместно разработали Велогород.Онлайн (Калининград) и Центр развития городской среды «Наш город» (Южно-Сахалинск). Участником проекта может стать любой желающий от 14 лет. Для этого велосипедисту нужно зарегистрироваться на сайте проекта (южно-сахалинск.велогород.online) и подключить фитнес-приложение или Telegram-бот (https://t.me/velogorod_online_robot). Система автоматически обрабатывает активности участников и формирует их рейтинги по категориям. Лидеры категорий получают призы и подарки от спонсоров каждого сезона.

Инициатива претендует на победу в номинации «Трансформация в спорте». Конкурентами сахалинцев стали московские проекты MotherFit, сервис цифрового анализа и постановки техники бега RunTech.pro, TRIDE, «Мой спорт».

Победителей в основных номинациях определят экспертный совет и партнеры конкурса. Кроме того, специальный приз получит лидер народного голосования. Поддержать сахалинский проект можно по ссылке: https://tyvigre.ru/projects/.