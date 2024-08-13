Сахалинский райдер впервые поучаствовал в самом громком событии российского маунтинбайка

Основатель и тренер «Сахалинского клуба экстремального велоспорта» Игорь Балла выступил на крупном спортивном событии Invoke & Dropline Bike Weekend в Архызе (Карачаево-Черкесская республика).

Здесь состоялись соревнования в дисциплине «маунтинбайк-скоростной спуск» в формате индивидуальной гонки и масс-старт заезд «Мегалавина» с перевала Федосеева высотой 3050 метров.

Игорь Балла был единственным представителем Сахалинской области и Дальнего Востока. Спортсмен поучаствовал в спусках в индивидуальном зачёте в категории «Мастера 30+» и масс-старте, заняв 49 позицию из 116 финишировавших, сообщила пресс-служба минспорта островной области.

– Это были очень насыщенные четыре дня. В первый тренировочный день я повредил правый голеностоп, но продолжил участие в заездах. В финале индивидуальной гонки проехав лучше, чем в квалификации, однако, до призовых мест не добрался. «Мегалавину» проехал стабильно – дистанцию 8000 м со сбросом высоты более 1200 м проехал за 17:09 и финишировал в первой полусотне. Считаю для первого опыта таких соревнований в незнакомой местности это хорошим результатом, – поделился подробностями спортсмен.

X «Кубок ГК «Гидрострой» завершился победой Дмитрия Хегая из Красноярска

В Южно-Сахалинске завершился X юбилейный «Кубок ГК «Гидрострой» по шахматам. Он собрал 63 участника от Москвы до самых до окраин. Они сыграли девять туров по швейцарской системе.

Стартовый список трубил о том, что такого сильного турнира на самом шахматном острове России еще не было.

21 участник имел рейтинг, первая цифра которого больше единицы. ТОП-десять забралась выше 2300. Трое оглядываются на рубеж 2500 пунктов.

Многим казалось, что наибольшие шансы на победу имеют те, кто втиснулся в ТОП-3 (Дмитрий Оболенских, Жамсаран Цыдыпов, Роман Овечкин). Тем более что каждый из них уже занимал первое место на «Кубке ГК «Гидрострой».

Но ТОП-фавориты рано начали терять очки, и уже после четвертого тура вперед вырвался Дмитрий Хегай из Красноярского края.

Он сумел удержаться на скользкой вершине подиума и сохранил за собой первую строчку. Это седьмой триумфатор в истории турнира.

Результат победителя – 7 из 9. Впервые главный приз забрал шахматист, набравший менее 7,5 очка.

Дмитрий Хегай является серебряным призером первенства Европы среди юношей (Черногория, 2013 год), победителем первенства России среди юношей до 19 лет (2015 год) и студентов, неоднократным победителем и призер этапов Кубка России, обладателем золотой медали командного чемпионата России по блицу.

Лидер на пол-очка оторвался от шести ближайших конкурентов.

Компьютерной программе пришлось переосмыслить гигантский объем информации перед тем, как вынести свой вердикт.

Коэффициенты взяли сторону шахматистов из Новосибирской области. Второе место у Эрика Обгольца, третье – у Романа Кезина.

На четвертом месте – Роман Овечкин из Тюменской области, на пятом – Дмитрий Оболенских (Иркутская область), на шестом – Константин Сек (Приморье), на седьмом – Александр Москаленко (Московская/Сахалинская область).

В ТОП-10 также нашлось местечко для Олега Рычкова из Приморья, Жамсарана Цыдыпова из Бурятии, Николая Корнюшина из Приморского края.

Лучший результат среди тех, кто еще не имеет права голосовать, показал Болат Бадыраа из Новосибирской области (6 очков, 11-е место). Лучшая среди женщин – Динара Джафарова из Хабаровского края (5 очков, 29-е место).

На Сахалине завершились международные соревнования по конкуру

Международные соревнования по конкуру «Кубок Дружбы ФКСР. Maxima Masters на краю света!» впервые прошли на Сахалине. За звание сильнейших всадников боролись спортсмены из республик Беларусь и Кыргызстан, а также две команды из России – «Россия – Сахалин» и «Россия – Дальний Восток».

В начале соревнований участники выступали в личном первенстве. В этом виде золото завоевала команда «Россия – Дальний Восток» в составе Софии Некрасовой, Амины Киволя и Ольги Жигулиной. На втором месте расположились представители Республики Кыргызстан – Даяна Хаитбаева, Луиза Галимова и Аруна Молдалиева. Замкнула тройку призеров команда «Россия – Сахалин», в состав которой вошли София Дурова, Полина Зубцова и Ева Ватажникова.

Второй день состязаний посвятили не менее важному для конного спорта турниру – межрегиональным соревнованиям «Финал Кубка ВЭФ. Финал Кубка Иппотерры-2024».

Победителями Кубка ВЭФ стали Эльвира Мамаева и жеребец Джет Аристократ из КСК «Аристократ» (маршрут 100 см), Полина Мельник на лошади Оливия из КСК «Золтой Мустанг» (60 см). В зачете Кубка Иппотерры» золотые медали завоевала Елизавета Дегтярева и лошадь Эльсида из КСК «Анива» (80 см).

В заключительный день всадники соревновались в личном первенстве. В возрастной категории «Дети» первое и второе места заняли белорусские всадницы Доминика Шераухова и Мария Герасимова соответственно, тройку призеров замкнула Даяна Хаитбаева из Кыргызстана. Среди спортсменов возрастной группы «Юноши» победетелем стала Дарья Шестак из Беларуси, на втором месте расположилась Полина Зубцова из команды «Россия – Дальний Восток», третье место у Ольги Жигулиной из команды «Россия – Сахалин».

Сахалинцы и приморцы обменялись победами

Матчи тринадцатого тура Дальневосточной юношеской футбольной лиги «СШ «Сахалин» проводила во Владивостоке. Ей противостояла местная «КСШОР».

В турнире «младшаков» «КСШОР» вышел на поле стадиона «Динамо» в ранге одного из фаворитов турнира.

Футболисты из столицы Приморья до этого не проиграли ни одного матча и являлись лидерами по потерянным очкам.

Однако гости показали, что главное – не статус или ранг, а игра. «СШ «Сахалин» вырвала победу (1:0).

Единственный гол на 35-й минуте забил Максим Кладов, хладнокровно сыгравший на добивании.

У «старшаков» первый гол был забит уже на второй минуте. К сожалению – в ворота гостей. На 28-й минуте «КСШОР» удвоил преимущество. На 38-й минуте сахалинцы сократили отставание.

Итог – 2:1 в пользу команды из Владивостока.