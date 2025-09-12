Сахалинский самбист завоевал «серебро» на первенстве в донецком Шахтерске

Член сборной команды Сахалинской области, воспитанник клуба «Дзюдокан» Степан Перфильев занял второе место в весе 38 кг на открытом первенстве по самбо, посвященном 82-й годовщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. Состязания прошли в Шахтерске Донецкой Народной Республики. На борцовских коврах спортивного комплекса «Олимп» более 100 юношей и девушек из Донецка, Енакиево, Горловки, Торези, Шахтерска, Мироновского, Мариуполя, Горловки и Алчевска показывали свое техническое мастерство и боролись за звание сильнейших.

Глава муниципалитета и координатор партийного проекта «Выбор Сильных» в ДНР Александр Шатов вручил нагрудный серебряный знак и благодарственное письмо Шахтерского муниципального округа вице-президенту региональной федерации самбо Сахалинской области Альберту Югаю в память о дружеском визите.

Островитяне приняли участие в митинге памяти у Братской могилы советских воинов Южного и Юго-Западных фронтов на Мазютином бугре в Дмитровке Шахтерского муниципального округа, а также в открытии монумента советским воинам вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным.

Поездка наших спортсменов стала возможным при поддержке министерства спорта и федерации самбо Сахалинской области. Также правительство и минспорта области оказали помощь в проведении ремонтных работ, приобретении инвентаря для спортшколы «Богатырь» в Шахтерске и передали новую форму шахтерским самбистам.

В турнире по мини-хоккею с мячом в Южно-Сахалинске победила команда из Красноярска

Учебно-тренировочный центр «Восток» принял гостей и участников Всероссийского турнира по хоккею с мячом среди ветеранов, посвящённого 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню освобождения Южного Сахалина и Курильских островов. Изюминкой состязаний стал приезд команды из братской Китайской Народной республики.

Наряду с хоккеистами из КНР на лёд вышли представители Биробиджана, Благовещенска, Красноярска, Хабаровска, Читы и Южно-Сахалинска, сообщила пресс-служба минспорта Сахалинской области.

На предварительном этапе участников разделили на две подгруппы, откуда по две лучшие команды выходили в полуфинал. Завершали состязания матчи за седьмое, пятое, третье и первое места.

В подгруппе «А» сверкнули команды «Хабаровск» и «Сахалин-1». Из подгруппы «Б» к ним присоединились «Красноярск» и «Биробиджан».

В полуфинале «Хабаровск» разбил мечты «Биробиджана» (4:1), а «Красноярск» оставил без финала «Сахалин-1» (10:1).

В матче за седьмое место «Сахалин-2» проиграл «Благовещенску» (1:5). Пятую строчку забронировала за собой «Чита», победившая «КНР» (12:3).

Бронзовые награды отправляются в «Биробиджан». Хоккеисты» из ЕАО в игре за третье место были сильнее «Сахалина-1» (8:2).

В финале «Красноярск» выцарапал победу у «Хабаровска» с минимальным счетом 2:1.