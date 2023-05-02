Сахалинский СОБР «Редут» отметил свое 30-летие

Председатель правительства области Алексей Белик поздравил бойцов специального отряда быстрого реагирования «Редут» управления Росгвардии с юбилеем и вручил командованию приветственный адрес от губернатора Валерия Лимаренко.

Сотрудники СОБР выполняют самые сложные задачи по обеспечению защиты жителей островного региона от криминальных посягательств, представляющих особую общественную опасность. Боевое крещение бойцы получили в 1993 году при задержании вооруженных преступников.

Участвуя в ликвидации последствий землетрясения в Нефтегорске, сотрудники СОБР спасли жизни 56 пострадавших. В дальнейшем они неоднократно выезжали в командировки в Северо-Кавказский регион, демонстрируя при этом высокий уровень подготовки. Сегодня бойцы отряда участвуют в проведении специальной военной операции, отстаивая западные территории России.

Алесей Белик вручил группе бойцов СОБР правительственные награды, а также Памятный знак губернатора Сахалинской области «В честь 75-летия Сахалинской области».

— 30-летие – это возможность для бойцов и командиров оценить полученный боевой опыт и свои достижения, сделать выводы, чтобы стать сильнее. Также важно воздать почести ветеранам, которые стояли у истоков подразделения, создавали ему имя, — отметил командир СОБР «Редут» Максим Малышев.

С момента создания отряда восемь сотрудников отмечены орденом «Мужества». Трое награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, 13 — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени; 36 — медалью «За отвагу», 20 — медалью «За отличие в охране общественного порядка»; 11 сотрудников — медалью «За спасение погибавших».

СОБР «Редут» является элитным подразделением Росгвардии. Стать его бойцами могут только люди с высшим образованием, имеющие опыт службы в армии и отличную физическую подготовку, сообщает пресс-служба регионального правительства.