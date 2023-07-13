Сахалинский спортклуб «Триумф» показал класс в Китае

Стенка на стенку

Сахалинские спортсмены успешно выступили на Международном культурно-спортивном фестивале «Яньцзи-Владивосток 2023», который проходил в китайском городе Яньцзи.

В ежегодном мероприятии приняли участие команды из Приморского и Хабаровского краёв, Сахалинской области и Яньбянь-Корейского автономного округа (КНР). За награды боролись 178 человек. Честь островного региона отстаивали 17 воспитанников федерации джиу-джитсу Сахалинской области (клуб «Триумф») во главе с тренером Александром Соколюком, сообщила пресс-служба областного минспорта.

Спортсмены соревновались в разных видах единоборств — бокс, джиу-джитсу (разделы файтинг и не-ваза), дзюдо, вольная борьба, ММА и ссирым.

Состязания по джиу-джитсу и дзюдо проходили в формате «стенка на стенку».

Нашим ребятам противостояли спортсмены из Китая. По итогу островитянам удалось завоевать 22 золотые медали. Победу принесли Артём Колесов, Илья Слепенчук, Егор Беляков, Даниэль Борисов, Данил Акантьев, Алексей Попович, Егор Горбовской, Александр Деревянко, Степан Лысенко, Макар Душевский, Макар Перистов, Дмитрий Дорожкин и Константин Губкин.

В боксе золото взял Артём Головин, одержав уверенную победу над соперником из Китая. В корейской национальной борьбе ссирым первым стал Алексей Калинин. В противостоянии с приморцами в разделе ММА на первую ступень пьедестала почета взошли Максим Шелутинский и Артур Антонов.

«Гонки Героев»

Островные спортсмены стали обладателями пяти медалей забега с препятствиями «Гонка Героев». Соревнования прошли во Владивостоке на полигоне «Горностай» и собрали сотни профессиональных спортсменов и более 2 000 любителей спорта и активного отдыха.

Участников состязаний ожидали 27 испытаний, расположенных на трассе, протяженностью более 8 км. Среди них – водные преграды, высокие стены, наклонные заборы, подземные тоннели, канаты, траншеи, рвы с водой, имитация боевых действий, дымовые завесы и финальное препятствие – семиметровый «Эверест».

Принять участие в испытаниях на выносливость могли не только профессиональные спортсмены, но и люди без подготовки.

Соревнования были разделены на несколько забегов: командный — для новичков, массовый старт — для любителей, чемпионат — для профессионалов. И впервые в Приморье были проведены Всероссийские соревнования.

По словам организаторов, уникальность трассы во Владивостоке — ее расположение на побережье, куда всегда можно прибежать и отдохнуть после трудных «испытаний» или же просто пройтись компанией и насладиться видами. Перед стартом инструкторы проводили разминку и инструктаж с участниками. А в дополнение общая энергичная разминка проводится профессиональным инструктором со сцены. Для безопасности на территории полигона дежурили несколько машин скорой помощи и военные санитары.

Островной регион на гонке представляли 15 спортсменов в разных возрастных категориях и форматах.

Сахалинцы Юрий Лагун и Сергей Очканов стали обладателями серебряной и бронзовой медалей в категории «PRO». В категории «AGE 30-34» Сергей Пыляев завоевал награду высшей пробы, а Виктор Усов показал второй результат.

Михаил Аникиев занял первое место во Всероссийских соревнованиях по гонкам с препятствиями, выполнив норматив 1 разряда.

Сахалинцы также могут попробовать свои силы, индивидуально или в команде, в островной гонке с препятствиями «Pride Race» (18+), которая состоится 30 сентября 2023 года.

Регистрация участников проходит на сайте priderace.ru.

Финальные игры «Сахалиночки»

В Астрахани заканчивается финал всероссийского турнира «Кожаный мяч». На стадионе «СК «Астрахань» им. А.И. Колосова играют девочки 2012 — 2013 г. р. Участницами турнира стали 16 команд. Среди них – «Сахалиночка» из островной столицы.

На первом этапе соперницами сахалинских футболисток были СОШ № 17 (Московская область), «Курлекская СОШ» (Томская область) и «Искра СШ» (Нижегородская область).

«Сахалиночка» нанесла поражение «Курлекской СОШ» (3:0), проиграла «Искре» (0:6) и СОШ № 17 (1:8).

Заняв в подгруппе третье место, островитянки продолжили борьбу за 9 — 16 место. На этой стадии им удалось выиграть у «Металлурга» из Республики Хакасия (1:0).

Впереди у «Сахалиночки» еще две игры за 9 — 12 место.

Джип-триал в Лесном

Чемпионат Сахалинской области по джип-триалу пройдёт в островном регионе. Участники соревнований из разных регионов Дальнего Востока будут демонстрировать навыки управления автомобилями и квадроциклами на бездорожье с 14 по 16 июля.

В этом году впервые состязания пройдут не на территории аэродрома Пушистый, а в селе Лесное.

— Мы решили сменить место дислокации, так как оно больше подходит для соревнований именно межрегионального уровня. Этот чемпионат станет как бы «обкаткой» нового места, а в дальнейшем планируем сюда привезти дальневосточные состязания, — поделился подробностями президент сахалинской федерации автомобильного спорта Алексей Богатырь.

Соревнования пройдут в четырех категориях. R1 – глубоко усовершенствованные авто или специально построенные для состязании? болиды — «котлеты». R2 – модернизированные для бездорожья машины. R3 – гражданские внедорожники с лебёдкой и минимальными доработками. В ATV/UTV примут участие квадроциклы различных модификации?.

Гостей мероприятия, помимо зрелищных гонок, будет ожидать концертная программа.

Церемония открытия пройдет 14 июля в 19.00. 15 и 16 июля старт в 9.30. Церемония награждения в 17.00.